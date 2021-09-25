Aracınız hararet yaparsa!

Aracınızı durdurun ve motorun soğumasını bekleyin. İlk aklınıza gelen aracın kapağını açmak olmamalı....

Sürücülerin yolda başına gelebilecek en kötü durumlardan birisi de aracın hararet yapması. Yaz aylarında bu sorun daha fazla görülüyor.

Bunun sebebi, havanın her geçen gün daha da ısınması.

Bu sorunlar tetikliyor

Otomatik fan arızalanmış olursa

Aracınızın soğutma fanı bozulmuş olursa

Motor yağı azalırsa

Motorun su soğutma kısmının tıkanmış olması

Termostat arızalı ise

Radyatördeki su azalırsa,

Radyatördeki petekler tıkanırsa,

Araca uygun vites ve hızda gidilmezse,

Radyatör tıkanırsa aracınızın hararet yapması kaçınılmazdır...

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmelerine göre; aracınızdaki ısı gösterge kısmının çalışmaması, Motor çalıştığında gerekli çalışma sıcaklığına ulaşmıyorsa,Motor aniden ısınıp, kayış kopuyorsa ,Belirtilen bu durumlar da aracın hararet yapmasına sebep olabilir.

Bu durumlarda acil bir müdahalenin bilinması kaçınılmaz.

Ne tür uygulama yapılıyor?

Öncelikle aracınızı kenara çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde eğer trafikteyseniz, diğer araçları da tehlike altına itmemiş olursunuz. Aracınızı durdurun ve motorun soğumasını bekleyin. İlk aklınıza gelen aracın kapağını açmak olmamalı. Biraz bekleyin ve soğukkanlılığınızı koruyun. Eğer sıcaklık 100'ün üzerindeyse, aracınızın kapağını açtığında patlama olabilir.Bu durumda beklemeniz gerekli.Aracınızı soğuduğundan emin olduktan sonra temiz su eklemesi yapmanız lazım.

Eklediğiniz su içme suyu olmalı. Daha sonra aracınızı yeniden çalıştırabilirsiniz.

Bulunduğu yerde çalışmaya devam etmeli

Araç belirli bir süre bulunduğu yerde çalışsın. Belirli bir seviyeye kadar su ekledikten sonra, motor suyu araç içerisinde devir daim etmesini beklemeniz gerek. Hararet seviye normal sınırlarında ise yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak hararet seviyesi yine anormal bir şekilde artıyorsa, bu durumda, contanızın yandığından şüphelenmeniz gerek. Acilen bir yetkiliden yardım almalısınız. Aracınız çekilerek, tamire götürülmeli. Bu durumda aracınızın çalışması aracınıza daha çok zarar verebilir.

Aracın hararet seviyesi

Aracınızdaki hararet seviyesi en fazla 90 olmalıdır. 100'e yaklaşması ve 100'ü geçmesi, uzmanlar tarafından önerilmemekte. Genellikle araçlar 90'dan sonraki hararet seviyesi kırmızı renkte gösterilmekte.Aracınızın hararet yapmasını istemiyorsanız, soğutma sistemine iyi bakmalısınız. Motorlar, aracın en önemli parçaları arasında bulunuyor. Bu sebeple bir aracın motoru arızalandığında, ciddi masraflar ödenebilir.

Motor zarar görebilir

Motorun sürekli ve yüksek sıcaklıklarda çalışması, bir süre sonra motorun zarar görmesine sebep olur. Genellikle araçların girdiği periyodik bakımlarda motor ve hararet durumu kontrol edilmekte. Bu durum karşısında emin olmak ve sorun yaşamamak istiyorsanız 2 ayda bir aracınızı kontrole götürebilirsiniz.

İkinci el araç satın alırken de bu noktalara dikkat etmeniz, ilerde sizi büyük masraflardan kurtarır.

Ekspertiz kanalıyla hasar tespiti

Ekspertiz incelemesinden faydalanarak, motorunda var olan hasarları tespit ettirebilirsiniz. Eğer ekspertiz kontrolünden sonra herhangi bir hasar tespit edilmediyse, güven içerisinde aracınızı teslim alabilirsiniz. Araçlar hayatımızı çok kolaylaştıran ürünlerdir. Ancak bu ürünlerden yüksek verim almak için doğru ve sorunsuz çalışmaları gerekmektedir. Arabalarımıza iyi bakmalı, kontrollerini asla ihmal etmemeliyiz. Bu şekilde trafiğe çıkıldığında, sadece kendimizi değil, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüleri de korumuş olursunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.