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Ramazan ne zaman 2022 imsakiye? 2022 oruç ne zaman iftar saati?

2022 Ramazan tarihi merak konusu haline geldi. Bu yıl nisan ayına denk gelen ramazanda ilk orucu hangi şehir açacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan imsakiyelerini henüz yayınlamadı. Peki ama oruç ne zaman açılacak? İşte ramazana dair merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2021-12-28 13:08:25
Ramazan ne zaman 2022 imsakiye? 2022 oruç ne zaman iftar saati?

2022 Ramazan tarihi merak konusu haline geldi. Bu yıl nisan ayına denk gelen ramazanda ilk orucu hangi şehir açacak? Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan imsakiyelerini henüz yayınlamadı. Peki ama oruç ne zaman açılacak? İşte ramazana dair merak edilen detaylar... Türk Telekom

Ramazan ne zaman 2022 imsakiye?

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyeleri henüz yayımlamadı fakat ramazanın tarihinin de içerisinde bulunduğu dini günleri içeren tarihleri yayımladı. Bu takvime göre 2022 Ramazan 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 4. gün: 5 Mayıs Perşembe gününde denk geliyor.

2022 oruç ne zaman iftar saati?

Ramazanın ilk günü İstanbul'da oruçlar 19:35'te açılacak. Orucu en erken açacak olan ilimiz ise Hakkari olacak. Hakkari dışında en erken oruç açan iller sırasıyla; Hakkari, Iğdır, Van, Şırnak, Ağrı, Kars, Bitlis, Siirt şeklinde sıralanıyor. Türk Telekom

Kurban Bayramı Tarihi

- Kurban Bayramının birinci günü 9 Temmuz Cumartesi

- Kurban Bayramının ikinci günü 10 Temmuz Pazar

- Kurban Bayramının üçüncü günü 11 Temmuz Pazartesi

- Kurban Bayramının dördüncü günü 12 Temmuz Salı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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