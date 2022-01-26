3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı? Yeni yılın ardından Diyanet Takvimi en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ramazanı ağız tadıyla geçirmek isteyenler üç aylar ibadetleri için '3 aylar ne zaman?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet Takvimine göre 3 aylar; Recep, Şaban ve Ramazan tarihi!

3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı? Yeni yılın ardından Diyanet Takvimi en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ramazanı ağız tadıyla geçirmek isteyenler üç aylar ibadetleri için "3 aylar ne zaman?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet Takvimine göre 3 aylar; Recep, Şaban ve Ramazan tarihi!

3 aylar hangi gün?

Recep ayı 2 Şubat Çarşamba 2022'de başlayacak. Çarşamba günü başlayacak olan üç ayların ertesi günü 3 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak kutlanacak. Miraç Kandili 27 Şubat ve Berat Kandili 17 Mart gününde idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan gününe denk geliyor.

2022 üç aylar ne zaman başladı?

Recep; 2 Şubat Çarşamba

Şaban; 4 Mart Cuma

Ramazan; 2 Nisan Cumartesi .