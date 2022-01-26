DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çekya, Ukrayna'ya 4 bin top mermisi yollayacak!
Kocaelispor'da Kravets transferine maaş engeli!
Erdoğan’dan Dolar/TL açıklaması
Rus borsası çakıldı
20 dakikada bir yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfedildi
Meral Akşener koronavirüse yakalandı
SpaceX roketinin Ay'a çarpacağı tarih açıklandı!
FED faiz kararını açıkladı
BOTAŞ'tan gaz depoları/gaz akışı iddialarına ilişkin açıklama
3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı?
Erdoğan'dan iddialara tepki: Koskoca bir yalandır
Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Fed faiz kararını açıkladı I Fed faizle ilgili ne karar verdi?
15 tatil ne zaman bitiyor? 2022 2. dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
Metaverse ile Kabe'ye sanal ziyaret!

TIMETURK / YAŞAM / 3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı?

3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı?

3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı? Yeni yılın ardından Diyanet Takvimi en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ramazanı ağız tadıyla geçirmek isteyenler üç aylar ibadetleri için '3 aylar ne zaman?' sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet Takvimine göre 3 aylar; Recep, Şaban ve Ramazan tarihi!

53 Dakika Önce
2022-01-26 22:38:19
3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı?

3 aylar hangi gün? 2022 üç aylar ne zaman başladı? Yeni yılın ardından Diyanet Takvimi en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Ramazanı ağız tadıyla geçirmek isteyenler üç aylar ibadetleri için "3 aylar ne zaman?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet Takvimine göre 3 aylar; Recep, Şaban ve Ramazan tarihi!

3 aylar hangi gün?

Recep ayı 2 Şubat Çarşamba 2022'de başlayacak. Çarşamba günü başlayacak olan üç ayların ertesi günü 3 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak kutlanacak. Miraç Kandili 27 Şubat ve Berat Kandili 17 Mart gününde idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan gününe denk geliyor.

2022 üç aylar ne zaman başladı?

Recep; 2 Şubat Çarşamba

Şaban; 4 Mart Cuma

Ramazan; 2 Nisan Cumartesi .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş