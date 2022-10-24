29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim'de hangi kurumlar tatil? 28 ve 29 Ekim herkese tatil mi?

29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bir yandan 28 ekim yarım günlü sorusu, diğer taraftan 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği araştırılıyor. 29 Ekim'de hangi kurumlar tatil? 28 ve 29 Ekim herkese tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bir yandan 28 ekim yarım günlü sorusu, diğer taraftan 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği araştırılıyor. 29 Ekim'de hangi kurumlar tatil? 28 ve 29 Ekim herkese tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

28 Ekim resmi tatil mi?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 1923 Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim günü Ulusal Bayram kabul edilmiştir. Bayram 28 Ekim 13.00'da başlayıp 29 ekim'e kadar devam eder.

28 Ekim yarım gün mü?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. 28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olur.

29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim resmi tatiller arasında yer aldığı için o gün çalışma olmayacak. Bu yıl 29 Ekim cumartesi gününe denk geldiği için cuma günü yarım gün cumartesi günü tam gün izinli olunacak.

29 Ekim okullar tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil oluyor. Bu yıl 29 Ekim cumartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim şiiri

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet. .