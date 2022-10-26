28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noter çalışma saatleri | 28 Ekim noter tatil mi?

28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noter çalışma saatleri, 29 Ekim'in resmi tatil olmasından dolayı araştırılıyor. 28 Ekim günü yarım gün hizmet veren kurum ve kuruluşlar hangileri? 28 Ekim noter tatil mi? İşte detaylar...

28 Ekim noterler açık mı? 28 Ekim noter çalışma saatleri, 29 Ekim'in resmi tatil olmasından dolayı araştırılıyor. 28 Ekim günü yarım gün hizmet veren kurum ve kuruluşlar hangileri? 28 Ekim noter tatil mi? İşte detaylar...

28 E.kim noterler açık mı?

Noterler 28 Ekim'de saat 12.30'a kadar çalışma yapacak hizmet verecektir. Normal şartlar altında da cumartesi ve Pazar günleri çalışmayan noterler 29 Ekim günü çalışmayacak.

Noterlerin bir sonraki çalışma günü 31 Ekim pazartesi günü olacak.

28 Ekim noter çalışma saatleri

Resmi Gazete'de de geçen bilgilere göre 28 Ekim Cuma günü devlet dairelerinde ve bankalarda çalışma sistemi yarım gün olacak. Dolayısıyla devlet dairesi gibi kurum ve kuruluşlarında öğleden sonra işlem kabul edilmeyecek.

Saat 09.00'da açılan noterler, öğle molasına kadar yani, 12.30'a kadar hizmet verecek.