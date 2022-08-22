2022-2023 kırtasiye parası 1 maaş mı? Bu sene öğretmen kırtasiye yardımı parası ne kadar? Kırtasiye parası ne zaman yatar?

2022-2023 kırtasiye parası 1 maaş mı olacak? Bu sene öğretmen kırtasiye yardımı parası ne kadar? Kırtasiye parası ne zaman yatar? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler yeni dönem için kırtasiye alışverişlerini yapmaya başladı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kırtasiye masrafı artan öğretmenler merakla eğitime hazırlık ödeneğinin yatmasını bekliyor. Kırtasiye parası olarak da bilinen ödeneğin ne kadar olacağı ise pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor.

2022-2023 kırtasiye parası 1 maaş mı olacak? Bu sene öğretmen kırtasiye yardımı parası ne kadar? Kırtasiye parası ne zaman yatar? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğretmenler yeni dönem için kırtasiye alışverişlerini yapmaya başladı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kırtasiye masrafı artan öğretmenler merakla eğitime hazırlık ödeneğinin yatmasını bekliyor. Kırtasiye parası olarak da bilinen ödeneğin ne kadar olacağı ise pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor.

Milyonlarca öğrenci ile birlikte MEB bünyesinde görevli olan 1.2 milyon öğretmen de Eylül ayında eğitim öğretim dönemine başlıyor. Öğretmenlere her yeni eğitim yılının başında kırtasiye parası ödeniyor. Ancak artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmen kırtasiye paralarının yetersiz kaldığı belirtiliyor. Öğretmen maaşının 9'da 1'ine denk gelen kırtasiye yardımı parası geçtiğimiz yıllarda maaşın yarısına kadar denk geliyordu. Yüksek enflasyon karşısında eriyen kırtasiye parasının güncellenip güncellenmeyeceği merakla bekleniyor.

2022-2023 kırtasiye parası 1 maaş mı olacak?

Öğretmen kırtasiye parasının 1 maaş olması yönünde çağrılar yapıldı. Ancak konuya ilişkin henüz bir gelişme yaşanmadı. Öğretmen kırtasiye yardımı ücretinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bu sene (2022-2023) öğretmen kırtasiye yardımı parası ne kadar?

Her sene olduğu gibi bu sene de öğretmen kırtasiye yardımına zam geldi. Ancak gelen zam enflayonun oldukça altında kaldı. Öğretmenlere sadece Temmuz ayında yüzde 42 oranında maaş zammı yapıldı. Öğretmen kırtasiye parasına ise toplu sözleşme zammı geçerli oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için öğretmenlere verilmesi planlanan kırtasiye parasının 1325 TL olacağı tahmin ediliyor.

Kırtasiye parası ne zaman yatar?

Kırtesiye parasının ne zaman hesaplara yatacağı da pek çok öğretmen tarafından araştırılıyor. Öğretmenlerin merakla beklediği ödenek Eylül ayının ikinci haftası hesaplara yatması bekleniyor. Öğretmenlerin yaz tatili 5 Eylül'de başlayacak olan seminerlerle sona eriyor. Kırtasiye parasının ise bu süre içinde öğretömen hesaplarına yatması bekleniyor.

Kırtasiye parası ücretsiz izindeki öğretmenlere verilir mi?

Kırtasiye parası aktif olarak öğretmenlik görevinde bulunan MEB kadrosunda yer alan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.