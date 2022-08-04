Öğretmen kırtasiye parası 2022 | Kırtasiye parası ne kadar ve ne zaman yatar? 2022-2023 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? Kırtasiye parasına zam mı geldi? Milyonlarca öğrenci gibi MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen de Eylül ayında eğitim öğretim dönemine başlayacak. Öğretmenlere her sene verilen kırtasiye parasının bu sene ne kadar olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında öğretmenlere yüzde 42 oranında maaş zammı geldi. Peki 2022-2023 yılı için kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?

Öğretmen kırtasiye parası 2022 | Kırtasiye parası ne kadar ve ne zaman yatar? 2022-2023 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL? Kırtasiye parasına zam mı geldi? Milyonlarca öğrenci gibi MEB bünyesinde görevli 1.2 milyon öğretmen de Eylül ayında eğitim öğretim dönemine başlayacak. Öğretmenlere her sene verilen kırtasiye parasının bu sene ne kadar olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında öğretmenlere yüzde 42 oranında maaş zammı geldi. Peki 2022-2023 yılı için kırtasiye parası (eğitime hazırlık ödeneği) ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının kesintisiz yüz yüze tamamlanmasında büyük emekleri olan öğretmenler bir yandan yaz tatilinin keyfini çıkarırıken bir yandan da yeni eğitim öğretm y ılının hazırlıklarına başladı. 2022-2023 dönemine seminerlerle başlayacak olan öğretmenler merakla kırtasiye parasının ne kadar olacağını ve ne zaman yatacağını merak ediyor. Öğretmenlere verilen kırtasiye parası ile öğretmenlerin kırtasiye giderlerinin bir miktarının karşılanması amaçlanıyor.

Öğretmen kırtasiye parası 2022

2022 yılında öğretmenlere verilecek kırtasiye parası belli oldu. Öğretmenler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında kırtasiye ödeneğinin daha fazla olmasını bekliyordu ancak ödenek çok daha önceden beliydi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlere 1400 TL kırtasiye parasının yatması bekleniyor.

Kırtasiye parası ne kadar ve ne zaman yatar?

Kırtasiye parası toplu sözleşme oranına göre blirlenir. Buna göre bir hesaplama yapılırsa 2022 yılı kırtasiye ücreti sadece yüzde 6 oranında aratacak ve toplamda 1400 TL olacak. 1400 TL kırtsiye parasının ise Eylül ayının ilk haftası öğretmenlerin hesaplarına yatması bekleniyor.

2022-2023 eğitime hazırlık ödeneği kaç TL?

Öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 42 oranındaki zammın öğretmen kırtasiye paralarına yansıması beklenmiyor. 2022-2023 eğtitim öğretime hazırlık ödeneği 1400 TL civarında olacak.

Eğitime hazırlık ödeneği kimlere verilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir.

Ücretli öğretmenlere kırtasiye parası yatar mı?

Kırtasiye parası MEB bünyesinde aktif olarak görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere verilir. Kırtasiye ödeneği ücretli öğretmenlere verilmiyor.