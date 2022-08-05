2022 öğretmen kırtasiye parası | Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? 2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar? Öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 42 oranında zammın ardından kırtasiye paralarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu. MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen her eğitim öğretim yılının başında kendilerine ödenen kırtasiye parasının bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Peki kırtasiye parası Eylül ayının ilk haftası yatar mı? Toplu sözleşme ile belirlenen kırtasiye parasına (Eğitime hazırlık ödeneği) Eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor.

2022 öğretmen kırtasiye parası | Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar? 2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar? Öğretmen maaşlarına Temmuz ayında yapılan yüzde 42 oranında zammın ardından kırtasiye paralarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu. MEB bünyesinde görev yapan 1.2 milyon öğretmen her eğitim öğretim yılının başında kendilerine ödenen kırtasiye parasının bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Toplu sözleşme ile belirlenen kırtasiye parasına (Eğitime hazırlık ödeneği) Eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor.

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılının Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam aldı. Öğretmen maaşlarına gelen zamların ardından kırtasiye parasının ne kadar olacağı pek çok öğretmen tarafından araştırılmaya başladı. Öğretmen kırtasiye parasına bu sene yüzde 42 oranında artış olması bekleniyordu ancak öyle olmadı. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcında öğretmenlerin hesabına yatırılacak kırtasiye parası (eğitim öğretim ödeneği) miktarı.

2022 öğretmen kırtasiye parası

Öğretmenlere her yeni eğitim öğretim yılının başında kırtasiye masraflarında destek olmak için eğitim ödeneği yatıyor. Kırtasiye parası olarak da adlandırılan bu ödenek artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle artık yetersiz kalıyor. MEB bünyesinde görevli öğretmenler kırtasiye parasına zam gelmesini bekliyordu ancak öyle olmadı.

Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar?

2022 yılında MEB bünyesinde görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere 1325 tl kırtasiye parası ödenecek. Öğretmenlere 2020 yılında 1210 lira, 2021 yılında 1250 tl ödeme yapılmıştı. 2023 yıllarındaki öğretmen maaşı 6. dönem toplu sözleşme(%8+%6) görüşmelerine göre hesaplanmış, enflasyon farkı sıfır kabul edilmiştir.

2022-2023 kırtasiye parası ne zaman yatar?

202-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlere yatırılması beklenen kırtasiye parasının Eylül ayının ilk haftalarında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Kırtasiye parası ücretli öğretmenlere verilir mi?

Kıtasiye parası yardımı olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneği öğretmenlere verilir. Bu ödenek kadrolu ve sözleşmeli öğretmenelre veriliyor. Ücretli öğetemnler ve özel kurumlarda çalışan öğretemnler bu ödeneği alamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

Eğitime hazırlık ödeneği nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir. Eğitim ödeneği fiili olarak görevde olan öğretmenlere ödenir. Kırtasiye ödeneği olarak da adlandırılan öğretim yılına hazırlık ödeneğine Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl zam yapılıyor.