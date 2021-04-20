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Virüse karşı 'kutsanmış' idrar

Hindistan’da kutsanan ineklerin, koronavirüs salgınının hızının artmasıyla birlikte ‘kutsallık değeri' daha da arttı.

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20.04.2021 17:48:11
Virüse karşı 'kutsanmış' idrar

Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir Hindu grubu, koronavirüsü uzak tutacağına inandıkları için 'inek idrarı içme partisi' düzenlemişti. Henüz salgın ortaya çıkmadan önce sosyal medya platformu youtube'da paylaşılan videoda bir Hindu, 'kutsal' sayılan ineğin idrarını yaparken içtiği görüntülendi.

ingiltere-inek-sidik

Çoğu Hindu, ineği kutsal sayıyor ve bazıları tedavi edici özellikleri bulunduğuna inandıkları inek idrarını içiyor.

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İnek idrarı hakkında konuşan uzmanlar, sanılanın aksine bu idrarın kanser gibi hastalıkları tedavi etmediğini ve koronavirüsten koruyabileceğine dair de herhangi bir kanıtın bulunmadığını ısrarla belirtiyor.

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Bir süre önce Akhil Bharat Hindu Mahasabha (Tüm Hindistan Hindu Birliği) isimli topluluğun ülkenin başkentinde bulunan genel merkezinde düzenlediği "partiye" 200 kişi katılmış, o partide de inek idrarı içilmişti. Hatta katılımcılardan Om Prakaş adlı bir Hindistanlı şunları söyledi:

“Biz 21 yıldır inek idrarı içiyoruz, inek gübresinde de banyo yapıyoruz. İngiliz ilaçlarını tüketmeye hiçbir zaman ihtiyaç duymadık.”

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Hindistan'da inek idrarı özel şişelerde de satışa sunuluyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden bir lider, Mart ayı başlarında bir meclis oturumunda eyaletin yasa koyucularına, ineklerin idrarı ve dışkısının koronavirüsü tedavi etmek için kullanılabileceğini söylemişti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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