Türk gemisi Akdeniz'de 75 göçmeni kurtardı

03.10.2017 00:57:14

İtalya'nın Sicilya Adası ile Yunanistan'ın Pylos kenti arasında bulunan bölgede denizde sürüklenen teknedeki 75 göçmen, Türk şirketi Turkon Line firmasına ait İbrahim Dede adlı gemi mürettebatı tarafından kurtarılarak Yunan makamlarına teslim edildi.

Turkon Line CEO'su Alkın Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den İspanya'nın Algeciras limanına konteynır taşıyan gemilerinin kaçak göçmenleri kurtardığını söyledi.

Kalkavan, Pylos'un 40 mil açıklarında öğleden sonra yaşanan olayda Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin Turkon Line'a bağlı İbrahim Dede gemisini bölgede bulunan ve sürüklenen tekne konusunda bilgilendirerek yardım istediğini kaydetti.

Gemi mürettebatının sürüklenen tekneye yaklaşarak, İtalya'ya gitmek isteyen Irak ve Suriye uyruklu 15 çocuk, 2 bebek, 12 kadın, 46 erkeğin bulunduğu toplam 75 kişiyi kurtardığını belirten Kalkavan, göçmenlerin bölgeye gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri eskortluğunda Pylos limanına götürüldüğünü bildirdi.

Kalkavan, personellerinin teknedeki göçmenleri gemiye alarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ederek, "İnsaniyet adına böyle bir davranışta bulunduk. Bu her armatörün yapması gereken bir davranış." şeklinde konuştu.