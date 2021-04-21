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Trabzonspor'dan kaleci hamlesi! Sürpriz isim

Uğurcan Çakır'ın sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve bir yandan alternatifini arayan Trabzonspor, Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar'ı yakın takibe aldı.

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21.04.2021 13:04:14
Trabzonspor'dan kaleci hamlesi! Sürpriz isim

Trabzonspor'da gündem Uğurcan Çakır'ın satılması... Eğer yaz aylarında bu transfer gerçekleşirse bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı kaleyi Erce Kardeşler ile beraber Doğan Alemdar'a bırakmayı düşünüyor.

Genç kaleci yakın takibe alındı

Uğurcan Çakır için 30 milyon euroya yakın bir rakam ve bir sonraki satıştan yüzde 25 hakkını bekleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce Euro 2020'den sonra bekledikleri teklifin geleceğini tahmin etmişti.

Bu satışın gerçekleşmesi durumunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın önüne getirilen Mert Günok ya da Gökhan Akkan yerine Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a göz koyduğu belirtildi.

(Karadeniz Gazetesi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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