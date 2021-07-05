Tiflis'te 'LGBT ofisi'ne baskın görüntüleri

7 ülkeden özel kuvvet askerlerinin 'Anadolu-21' tatbikatı
MSB'nin paylaşımıyla duyurulan 7 ülkenin özel kuvvet askerlerinden 'Anadolu-21' tatbikatında Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvetleri, Ankara’da tatbikat yaptı. 28 Haziran 2021’de başlayan Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı’na Kosova ve Moğolistan da özel gözlemci olarak katıldı. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara’da özel kuvvet tatbikatı gerçekleşti. Özel Kuvvetler unsurları arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirme amacı taşıyan tatbikatta, birlikte hareket icrasına yönelik tatbikat operasyonları yürütüldü.