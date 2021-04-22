Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex battı mı?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'te yaşanan sorun sürüyor. Önce altyapı çalışması denen sorunun giderilmedi. İddialar arasında Thodex'in battığı söylentileri dolanıyor. Peki Thodex battı mı? Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in kripto paralarla birlikte yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Vatandaşlar da Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in kim olduğuna dair detaylar ve Thodex battı mı sorusunun yanıtı...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'te yaşanan sorun sürüyor. Önce altyapı çalışması denen sorunun giderilmedi. İddialar arasında Thodex'in battığı söylentileri dolanıyor. Peki Thodex battı mı? Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in kripto paralarla birlikte yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Vatandaşlar da Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in kim olduğuna dair detaylar ve Thodex battı mı sorusunun yanıtı...

Türkiye kripto para yatırımcıları için son zamanlarda hareketli günler geçiriyor. Önce Merkez Bankası'nın kripto para kararları sonrası endişe duyan yatırımcılar şimdi de yeni bir krizle karşı karşıya. Türkiye'nin en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'te kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği iddia ediliyor. Yaşanan sorun bir türlü giderilmedi. Vatandaşlar dolandırıldıklarını düşünmeye başladı. Thodex'te parası olan binlerce kişi de Thodex battı mı gibi sorular sormaya başladı. Thodex'te Türkiye'nin ilk kripto para dolandırıcılığı mı yaşandı?

THODEX BATTI MI?

Thodex'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar alt yapı çalışması yaşandığına dair bir uyarı metni ile karşılaştı. Altyapı sorununun kısa sürede çözüleceği belirtiliyordu. Ancak sorun bir türlü düzeltilmedi. Devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi kripto para yatırımlarının akıbetini merak ediyor. Sosyal medyada kripto para borsası Thodex'in battı iddiaları da dolanmaya başladı. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı yönünde.

THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Thodex'te yaşanan sorun üzerine dolandırıldıklarını düşünen yatırımcılar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'i araştırmaya başladı. Thodex Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarının da aktif olmadığı belirtiliyor. Peki Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer Thodex ile binlerce kişi dolandırdı mı yoksa bunlar sadece bir iddia mı? İşte Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun yanıtı;

Faruk Fatih Özer 2008 yılında kripto para işine girdi. Faruk Fatih Özer Koineks adlı şirket ile adını duyurdu. Faruk Fatih Özer 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu. Faruk Fatih Özer Thodex'e yatırımcı çekmek için 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamıştı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.

FARUK FATİH ÖZER'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI AKTİF DEĞİL

Sosyal medya hesabı aktif değil

Thodex Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarının da aktif olmadığı belirtiliyor.

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyuruldu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.