TikTok Now nedir? TikTok Now’da neler olacak? TikTok Now özellikleri neler?

Küresel çapta en çok kullanıcıya sahip platformlardan biri olan TikTok yeni ve farklı gelişmelere imza atmaya devam ediyor. TikTok kullanıcılara duyurduğu TikTok Now için araştırmalar başladı. TikTok Now ne olacak? TikTok Now özelliklerinde neler var? İşte TikTok Now hakkında bilinmesi gerekenler…

TikTok, dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip platformlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Her en kadar tepkiler görse de TikTok yeni ve farklı gelişmelerle kullanıcılarına ilginç özellikler sunmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformları arasında yalnızca video içerik ile farkını ortaya koyarak çıkan TikTok, sosyal mecrada devrim oluşturmuştu. TikTok yine farklı gelişmelerle kullanıcılarına deneyimler yaşatıyor. Şimdi de TikTok Now resmen tanıtıldı. Peki TikTok Now nedir, özellikleri neler? TikTok Now'da neler olacak? TikTok Now nasıl kullanılır İşte detaylar…

TikTok Now nedir?

‘Şimdi' anlamına gelen Now, sizi ve arkadaşlarınızın o an ne yaptığını ön ve arka kamerayı kullanarak yakalamaya davet ediyor. TikTok kullanıcıları hesaplarından o an ne yaptıklarına dair 10 saniyelik video ya da fotoğraf çekme bildirimleri alacaklar.

TikTok Now'da neler olacak?

TikTok Now özelliğinin topluluğun güvenliği ve gizliliği göz önünde bulundurarak geliştirildiğinin altını çizen platform, söz konusu içeriklerin kimler tarafından izlenebileceğini de içerik üreticilerinin inisiyatifine bırakıyor.

TikTok Now herkes görebilecek mi?

En büyük önceliklerinden birinin güvenlik olduğunu iddia eden TikTok, Now ile üretilen içerikler için yalnızca arkadaşlarla paylaşma olanağı sağlıyor.

TikTok Now çocuklar için güvenli mi?

TikTok Now özelliği ile birlikte 16 yaş altı kullanıcıların da hesapları otomatik olarak gizliye alınacak. 18 yaş altındaki hiçbir kullanıcının içeriği keşfet bölümüne düşmeyecek. 13-15 yaş arası kullanıcılar, uygunsuz yorumları engellemek için yorum yapma özelliğini sadece arkadaşlarıyla sınırlayabilecek.