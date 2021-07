Tesla'ya olan güven azalıyor: Model S sürüş halindeyken alev aldı!

Otomotiv devi Tesla'nın en iddialı araçlarından biri olan Tesla Model S ile ilgili talihsiz bir olay gündeme geldi. ABD'de yaşayan bir Tesla sürücüsünün aracı hareket halindeyken alev aldı. Elektrikli otomobiller bazı durumlarda diğer yakıt tiplerinden daha tehlikeli olabiliyor. Bu araçların birinci iddiaları çevre dostu ve güvenli sürüş olsa da batarya kısmında bir sorun olduğunda işler çığrından çıkabiliyor. ABD'nin California eyaletinde tam da bu oldu, Mark Geragos adındaki bir Tesla kullanıcısı sürüş halindeyken aracını alevler esir aldı.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ — Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021