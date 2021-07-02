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Tesla'ya olan güven azalıyor: Model S sürüş halindeyken alev aldı!

Tesla'nın en çok tercih edilen otomobillerinden Model S, bir kullanıcı tarafından sürüş halindeyken alev aldı. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken Tesla'dan resmi bir açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

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02.07.2021 15:58:55
Tesla'ya olan güven azalıyor: Model S sürüş halindeyken alev aldı!

Otomotiv devi Tesla'nın en iddialı araçlarından biri olan Tesla Model S ile ilgili talihsiz bir olay gündeme geldi. ABD'de yaşayan bir Tesla sürücüsünün aracı hareket halindeyken alev aldı. Elektrikli otomobiller bazı durumlarda diğer yakıt tiplerinden daha tehlikeli olabiliyor. Bu araçların birinci iddiaları çevre dostu ve güvenli sürüş olsa da batarya kısmında bir sorun olduğunda işler çığrından çıkabiliyor. ABD'nin California eyaletinde tam da bu oldu, Mark Geragos adındaki bir Tesla kullanıcısı sürüş halindeyken aracını alevler esir aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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