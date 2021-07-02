Tesla'ya olan güven azalıyor: Model S sürüş halindeyken alev aldı!

Tesla'nın en çok tercih edilen otomobillerinden Model S, bir kullanıcı tarafından sürüş halindeyken alev aldı. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken Tesla'dan resmi bir açıklama bekleniyor. İşte detaylar...

Otomotiv devi Tesla'nın en iddialı araçlarından biri olan Tesla Model S ile ilgili talihsiz bir olay gündeme geldi. ABD'de yaşayan bir Tesla sürücüsünün aracı hareket halindeyken alev aldı. Elektrikli otomobiller bazı durumlarda diğer yakıt tiplerinden daha tehlikeli olabiliyor. Bu araçların birinci iddiaları çevre dostu ve güvenli sürüş olsa da batarya kısmında bir sorun olduğunda işler çığrından çıkabiliyor. ABD'nin California eyaletinde tam da bu oldu, Mark Geragos adındaki bir Tesla kullanıcısı sürüş halindeyken aracını alevler esir aldı.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ — Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021

Tesla Model S, yanmaya başladığında kapıların elektronik arızadan dolayı açılmadığını söyleyen Geragos'un sesini itfaiye yetkilileri ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi duydu. Yaşananları korkunç bir deneyim olarak nitelendiren sürücü, hakkını yetkililerle arama yoluna girdi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken Tesla'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.