Spotify Premium üyelik iptali nasıl yapılır?

Birçok kişi tarafından kullanılan ve son dönemlerin popüler müzik uygulamalarından biri olan Spotify, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Milyonlarca şarkı ve podcast yayınlarına belli bir ücret karşılığında ulaşılabilen Spotify sayesinde birçok kişi istediği her an ve her yerde sevdiği müziği dinleyebilmektedir. Bazı durumlarda Spotify tarafından sunulan hizmetten memnun kalmayan kullanıcılar, Spotify Premium hesaplarını dondurmak veyahut iptal etme yoluna gitmektedir. Peki Spotify Premium nasıl iptal edilir? Spotify Pemium üyelik silme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Spotify Premium üyelik iptali işlemi ile Spotify üyelik silme aynı işlem midir?

Akıllı telefonlarının kullanımının artmasıyla telefon vasıtasıyla kullanılan uygulamarda çeşitlik göstermektedir. Bu uygulamaların başında Spotify gibi, belli bir ücret karşılığında kullanılabilen uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulama sayesinde müzik severler çevrimiçi veya çevrim dışı olarak müzik dinleyebilmektedir. Bazı durumlarda Spotify uygulamasını kullanmaktan memnun kalmayan vatandaşlar, bu uygulamada var olan Premium hesaplarını silmek isteyebilmektedirler. Bu durumda Spotify Premium hesabının nasıl silineceğini merak eden insanlar internetten sıklıkla araştırma yapmaktadırlar. İşte tüm detayları ile Spotify Premium hesabı silme işlemi…

Spotify Premium nasıl iptal edilir?

Öncelikle Spotify Premium hesap silme işlemi yaparken bazı durumları bilmemiz gerekmektedir. Bu durumların başında eğer Spotify Premium üyeliğimizi iptal edersek herhangi bir şekilde var olan müzik listemizden istediğimiz şarkıyı seçip dinleme olanağımız bulunmayacaktır. Bunun yanı sıra şarkı deneyimimiz sık sık reklamlar ile kesintiye uğrayacaktır. Herhangi bir indirme işlemi yapıp çevrimdışı durumlarda da şarkı dinlemek mümkün değildir. Son olarak ise şarkıların sınırsız olarak atlanması ve Spotify uygulamasının birçok cihazdan dinlenebilmesi mümkün değildir.

Spotify Premium üyeliğini iptal etmek için şu adımları takip etmemiz gerekmektedir:

Öncelikle iOS veyahut Android cep telefonlarında Spotify uygulamasından hesap silme işlemi gerçekleştirilememektedir.

Hesap silme işlemi gerçekleştirebilmek içim öncelikle bir internet tarayıcısından Spotify hesabına giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra hesap sayfasına gidilir.

Hesap sayfasında yer alan Planınız kısmından Planı değiştir seçeneği seçilir.

Planı değiştir kısmında karşımıza çıkan Spotify Free kısmına giderek Premium'u iptal et tercihine tıklarız.

Bu işlemden sonra onay mesajı alana kadar onaylamayı yapmamız gerekmektedir.

Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Spotify artık ücretli bir şekilde Premium olarak kullanılmayacaktır. Spotify Free vasıtasıyla müzik deneyimine ulaşabilecek müzik severler belli birçok imkandan da mahrum kalacaktır. Spotify Premium ve Spotify Free arasındaki farklar şöyledir:

Spotify Free Spotify Premium 50 milyondan fazla şarkıya erişim ✓ ✓ Podcast'lere ve sesli kitaplara erişim ✓ ✓ Yurt dışı seyahatlerinde müziklerine erişim 14 güne kadar. ✓ Mobil cihazlarda istediğin parçayı seç ve çal Belirli çalma listelerinde kullanılabilir. ✓ Reklamsız müzik ✓ İnternet bağlantısı olmadığında dinle ✓ En yüksek müzik kalitesi ✓

Spotify'ın sunduğu premium paketler nelerdir?

Spotify kullanıcıları için çok çeşitli paketler sunmaktadır. Bunların şöyledir:

Premium Bireysel

Premium Bireysel tek kişiye yönelik planımızdır. Yukarıda bahsedilen tüm özellikleri kullanabilirsin.

Öğrenci için Premium

Öğrenci için Premium şu anda akredite bir yüksek okula veya üniversiteye kayıtlı olan kişiler içindir. Kullanabileceğin avantajlar:

%50 indirimli Premium üyeliği.

İndirimli fiyattan 4 yıla kadar yararlanma. Yıl sonunda hala öğrenciysen 12 ayda bir (en fazla 3 kez) yenilenir.

Premium Duo

Premium Duo birlikte yaşayan iki kişiye yönelik planımızdır. Kullanabileceğin avantajlar:

İki Premium hesabı, tek bir indirimli fiyat.

İkinizin de zevkine uyan ve iki hesaptan da dinleyebileceğiniz Duo Mix çalma listesi.

Aile için Premium

Aile için premium birlikte yaşayan en fazla 6 kişiye yönelik planımızdır. Kullanabileceğin avantajlar:

6 Premium hesabı, tek bir indirimli fiyat.

Planındaki herkesin zevkine göre hazırlanan Aile Mix'i çalma listesi.

Planındaki üyeler için sansürsüz müzikleri kontrol eden ebeveyn denetimi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.