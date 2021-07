Spotify Premium üyelik iptali nasıl yapılır?

Birçok kişi tarafından kullanılan ve son dönemlerin popüler müzik uygulamalarından biri olan Spotify, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Milyonlarca şarkı ve podcast yayınlarına belli bir ücret karşılığında ulaşılabilen Spotify sayesinde birçok kişi istediği her an ve her yerde sevdiği müziği dinleyebilmektedir. Bazı durumlarda Spotify tarafından sunulan hizmetten memnun kalmayan kullanıcılar, Spotify Premium hesaplarını dondurmak veyahut iptal etme yoluna gitmektedir. Peki Spotify Premium nasıl iptal edilir? Spotify Pemium üyelik silme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Spotify Premium üyelik iptali işlemi ile Spotify üyelik silme aynı işlem midir?