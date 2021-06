Sony sessizliğini bozdu, Playstation Now' 11 yeni oyun geliyor!

Dev teknoloji devi olan Sony, farklı oyuncu gruplarına hitap adına online oyun platformu olan Playstation Now'a 11 yeni oyun getireceklerini açıkladı. Listenin en albenili oyunu ise The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition oldu. Playstation Now nedir? Playstation Now'a gelecek yeni oyunlar neler?

Sony, online oyun içeriği platfomu olan Playstation Now için adeta atağa geçti. Yeni kullanıcılara hitap etmek isteyen Sony, PlayStation Now'a 11 yeni oyun getireceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Conan Exile, Rust ve Dying Light gibi oyunları kütüphanesine ekleyen Sony, dün gece önümüzdeki aylarda hangi oyunların PlayStation Now'a geleceğini açıkladı.

Açıklanan karara en çok sevinen The Witcher hayranları oldu. Sony, The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition'ın yakın zamanda PlayStation Now kütüphanelerinde yerini alacağını belirtti. Listeye dahil olması beklenilen oyunlar ise şöyle;

Sony, Twitter'dan yaptığı duyuruda yayınlayacağı oyunları açıkladı;

- Sonic Mania

- Sonic Forces

- Team Sonic Racing

- Slay the Spire

- Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

- Car Mechanic Simulator

The Witcher 3: Wild Hunt, ne zaman PlayStation Now'da olacak?

The Witcher 3: Wild Hunt, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri büyük ilgi ve oyuncuların takdirini toplamıştı. Game of the year ile birlikte oyuncular The Witcher'a doyacak gibi gözüküyor. Ayrıca Game of the year editon ile birlikte oyuncular "16 farklı" DLC'de sahip olacaklar. Hearts of Stone ve Blood and Wine eklentilerini unutmayan Sony, diğer eklentileride kullanıcıları ile paylaşacak. Sony, efsanevi Sonic Mania oyununun 30. yılını kutlamak adına Sonic Mania, Sonic Forces ve Team Sonic Racing oyunlarını yine önümüzdeki dönemde PlayStation Now kütüphanesine ekleyeceğini belirtti.

Ayrıca En iyi 3D dövüş oyunlarından birisi haline gelen Virtua Fighter 5: Ultimate Showdon, yeni oyun furyasından nasibini almışa benziyor. Sony bu enfes oyunu da kullanıcıları ile ücretsiz paylaşacağını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.