Siber saldırılar da salgına dönüştü

Siber saldırılar salgın döneminde zirve yaptı. Veri ihlalleri, işletmelere ortalama 3,92 milyon dolara mal oldu. Şirketlerin bilgilerinin yalnızca yüzde 5'i uygun şekilde siber saldırılara karşı korunmakta

Önümüzdeki kasım ayında İstanbul Fuar Merkezi'nde “Gelecek Burada Kodlanıyor” temasıyla Yazılım Endüstrisi Fuarı gerçekleştirilecek. Salgın döneminde yüzde 600'lük artış kaydeden siber saldırıları engellemeye yönelik geliştirilen siber güvenlik çözümleri da bu platformda masaya yatırılacak.

Kişisel finans verilerine odaklanıyorlar



Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan, teknoloji dünyasında fark yaratan ve küresel başarılara imza atmış Türk şirketlerinin bir arada olacağı YES Türkiye Fuarı'nda, siber güvenlik çözümleri sunan şirketler yerini alacak. Özellikle pandemi döneminde yoğun biçimde kullanılan dijital hizmet ve servis veren şirketler başta olmak üzere kişisel finans bilgilerine ulaşmaya çalışan siber suçluların organize ettiği siber saldırılarda Purplesec.us tarafından hazırlanan rapora göre yüzde 600 oranında artış yaşandığı bilgisine yer verildi.

Son 10 yılda filizlendi



Dünyayı son bir yıldır etkisi altına alan pandemi döneminde dijitalleşme 7'den 70'e arttı.Siber saldırıların ve şirketlere yönelik veri sızdırılması olaylarında ciddi artış yaşandı. No On Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ekiz, "Hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de pek çok farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahip olduğu kullanıcı ve kredi kartı bilgileri çalındı. Dijital teknolojilerin kullanım trendinin artması ile birlikte, kimlik avı saldırıları, virüsler, casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar ve fidye saldırılarında artış gözlenirken dijital gelişmeleri kötüye kullanarak gelir elde eden siber saldırı grupları ortaya çıktı. Böylece Siber Güvenlik son on yıllık süreçte küresel ekonomi için en önemli risklerden biri haline geldi" değerlendirmesini yaptı.

Şirketler için dijital dayanıklılık şart

Şirketlerin siber saldırılara karşı dijital dayanıklılık ve mukavemet gösterme konusunda yetersiz kaldıkları görüldü. E-ticaret, market, sosyal paylaşım siteleri, otel zincirleri, bankalar başta olmak üzere pek çok sektörde dünyanın en büyük şirketlerin bilgileri sızdırıldı. Pandemi döneminde bu siber saldırılar ve veri sızıntıları en üst seviyeye ulaştı. Şirketler ve ülkeler siber saldırılara karşı ayakta kalmak için dijital dayanıklılığını artırmalı, sürdürülebilir siber güvenlik stratejilerini hayata geçirmek zorundalar.

Yüzde 95 insan hatası kaynaklı

Siber güvenlikle ilgili endişeler ve savunma mekanizmalarına dair belli başlı veriler ise şu şekilde sıralanmakta:

Siber güvenlik ihlallerinin yüzde 95'i insan hatasından kaynaklı.

2020'de evden çalışanlara yönelik Uzak Masaüstü Protokolü'ne yapılan saldırılar yüzde 768'lik artış gösterdi.

Dünya çapında bilgi güvenliği pazarının 2022'de 170,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmekte.

İş dünyası profesyonellerinin yüzde 68'i siber güvenlik risklerinin arttığı kanaatinde.

Ortalama olarak, şirketlerin bilgilerinin yalnızca yüzde 5'i uygun şekilde siber saldırılara karşı korunmakta.

Siber suç hasarı 10.5 trilyon dolara çıkabilir

Siber suçla ilgili hasarın 2025 yılına kadar yılda 10,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bir şirkete yapılan kötü amaçlı yazılım saldırısının ortalama maliyeti 2,6 milyon dolardır.

Sağlık sektörü, 7,13 milyon ABD Doları ile en yüksek ortalama veri ihlali maliyetlerine maruz kalıyor.

Her şirket için toplam siber suç maliyeti 2017'de 11,7 milyon dolardan yüzde 12 artışla 2018'de 13,0 milyon dolara ulaştı. Veri ihlalleri, işletmelere ortalama 3,92 milyon dolara mal oldu.

Veri ihlalleri zirve yaptı

Veri ihlalleri, 2020'nin ilk yarısında 36 milyar kaydı açığa çıkardı.İhlallerin yüzde 45'i bilgisayar korsanlığı, yüzde 17'si kötü amaçlı yazılım ve yüzde 22'si kimlik avı içeriyor.2005-2020 arasında 11 bin 762 kayıtlı ihlal yaşandı.

Dünya çapında insanlar ve makineler tarafından tahmini 300 milyar şifre kullanılıyor.

Dünya çapında siber suç maliyetleri, 2021 yılına kadar yılda 6 trilyon ABD dolarına ulaşacak.

Fidye yazılımı hasar maliyetleri 2021 yılına kadar 20 milyar dolara yükselecek ve bir işletme o sırada her 11 saniyede bir fidye yazılımı saldırısının kurbanı olacak.

