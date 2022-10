SAHA EXPO'ya 57 ülkeden katılım bekleniyor

SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek SAHA EXPO 2022'de Türk Savunma Sanayisinin en yeni ürünleri sergilenecek.

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ve İstanbul Ticaret Odası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği, 8'i Yıldız, 23'i Platin, 50'si Altın, 80'i gümüş sponsor, 46'sı medya partneri ve 6'sı özel olmak üzere 207 sponsor tarafından desteklenen SAHA EXPO, 6 salonda 60 bin metrekare alanda düzenlenecek.

SAHA EXPO, 390 yabancı firmanın, 567 yerli firmanın katılımıyla, Uluslararası bir savunma sanayisi ihtisas fuarı şeklinde gerçekleştirilecek.

"Türkiye tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi çok önemli bir potansiyel elde etti"

SAHA EXPO'ya ilişkin açıklama yapan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuara yurt dışından çok yoğun bir katılım olacağını ifade ederek, "Bu fuara 57 ülke katılıyor olacak. Bu 57 ülkeden 11'inden bakan düzeyinde temsil söz konusu. Artı bir ülkeden başbakan düzeyinde temsil söz konusu." ifadesini kullandı.

Fuarda ilk defa sergilenecek ürünlerin olduğuna dikkati çeken Keleş, "Bu fuarda özellikle öne çıkarma gayreti içerisinde olacağımız insansız deniz araçları konusu var. İnsansız deniz araçları konusunda da Türkiye tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi çok önemli bir potansiyel elde etti." dedi.

Keleş, insansız deniz araçlarını yabancı katılımcılara sunacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mühimmat teknolojisinde çok önemli gelişmeler var. Bu mühimmatlara ilişkin hususlar yine ilk defa bu fuarda sergileniyor olacak. Elektronik sistemlerde çok güzel gelişmeler var. İnsansız kara araçlarında, insanlı zırhlı araçlarda ilk defa yine bu fuarda yabancıların önüne çıkaracağımız sistemleri ve silahları orada sergiliyor olacağız."

Türkiye'nin Savunma Sanayi ihracatındaki başarısına dikkati çeken Keleş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son dönemlerde özellikle artma trendinde olan savunma sanayisi ihracatında 9 aylık sürecine baktığımızda yüzde 42,2'lik bir artış var. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 4 milyar dolar ihracat hedefi vardı. O 4 milyar dolarlık hedef rahatlıkla aşılmış oldu. Şimdi ise 4,5 milyar doların üzerinde ne kadar fazla ihracat yaparsak o kadar iyi olacak. Bunu sağlamak için de fuar çok önemli bir ateşleyici, çok önemli bir kaldıraç olacak."

"Sarsılmaz olarak yeni ürünlerimizi SAHA EXPO'da tanıtacağız"

AA muhabirine açıklama yapan Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, SAHA EXPO'nun artık çok hızlı bir şekilde dünyadaki önemli savunma fuarlarının içinde yerini aldığına, ciddi bir yerli ve yabancı katılımcı sayısına ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"SAHA EXPO'nun böyle bir değere ulaşması bizim için gurur verici. Dolayısıyla Sarsılmaz olarak biz de yeni ürünlerimizi orada, göstereceğiz, tanıtacağız. Bunların içinde neler var? Yeni piyade tüfeklerimiz var. Deniz versiyonu olan ağır makineli tüfeklerimiz var. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı daha doğrusu artık uluslararası marka olan Sarsılmaz SAR 9'un Fanatik versiyonu var, dört büyük spor kulübünün renklerinde. Ama daha da önemlisi TR Mekatronik firması olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile birlikte geliştirdiğimiz Atak Helikopteri'nin topunu sergileyeceğiz. Bu 20'lik toptur. 2023'te bütün Atak Helikopterine takılmak üzere hazırlanmış ve imalata girmiştir."

Aliş, Sarsılmaz'ın bir alayın bütün silah ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip bir firma olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Sarsılmaz 142 yıllık bir mühendislik firmasıdır. Şu an ulaştığımız nokta itibarıyla, bir alayın bütün silahlarını yapabilecek bir kapasiteye sahibiz, her çapta, her segmentte. Biz tabanca da yapıyoruz, makineli tabanca da yapıyoruz, piyade tüfeği de yapıyoruz. Hafif makineli tüfek, ağır makineli tüfek ve top bütün bu ürünlerin bütün versiyonları, bütün çapları Sarsılmaz tarafından üretilmekte hem ordumuzun hizmetine verilmekte, hem de ihraç edilmekte."

Yalnız sivil pazara değil, farklı ülkelerin kolluk güçlerine de ihracatlar yaptıklarını belirten Aliş, şunlara vurgu yaptı:

"Şu an ihracat ülke sayımız 80'ne ulaştı. Her segmentte artık ihracat yapabiliyoruz. Hani eskiden tabancaydı, şimdi piyade tüfeği, şimdi makineli tüfek, ağır makinalı tüfek, tabii belli bir rakamı aştıktan sonra Atak helikopterine yaptığımız topu bile TR Mekatronik olarak Sarsılmaz olarak ihraç edeceğiz. Tabii ki artık global bir firmayız. Türkiye uluslararası bir platformda savunma sanayi olarak farklı yerlere geldi. Bütün firmalar olarak biz teknolojimizi, ürünlerimizi dünyanın her yerinde, sahalarda başarıyla gösteriyoruz."

Aliş, Sarsılmaz'ın hem Avrupa'da hem de Amerika'da tesisleri olduğunu vurgulayarak, "Amerika'da da bu yılın sonunda büyük bir kapasiteyle imalata geçmek üzereyiz." dedi.

"Dünyada her noktada ses getiren bir aşamadayız"

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan da firmada geliştirilen ürünlerin duyurulması açısından fuarların önemine vurgu yaparak şunlara dikkati çekti:

"Bizim tanıtım yerlerimiz fuarlar. Bizim için fuarlar çok önemli hem yurt içi, hem yurt dışı. Saha müthiş bir atak göstererek bu yıl çok büyük bir katılımla hem farklı ülkeleri hem de Türkiye'deki ana sanayi ve yan sanayiyi bir araya getirmesi anlamında SAHA EXPO çok önemli."

SAHA EXPO fuarı için ciddi hazırlıklar yaptıklarını belirten Kızıltan, "SAHA EXPO için sürprizlerimiz var. İlk defa sunacağımız ürünlerimiz var.Hem makineli tüfeklerde hem tabancalarda hem piyade tüfeklerinde yeniliklerimizi göreceksiniz.Çok önemli bir hazırlık sürecinden geçtik.Orası için önemli ürünlerimiz ve artı sürprizlerimiz var." yorumunu yaptı.

Kızıltan, savunma sanayisinin Türkiye'de özellikle son 10 yılda inanılmaz bir ivme kazandığına vurgu yaparak, "Dünyada her noktada ses getiren bir aşamadayız, bu çok gurur verici." dedi. .