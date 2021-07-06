PlayStation Now Temmuz ayı oyun listesi açıklandı I PlayStation Now Temmuz ayı oyun listesi hangi oyunlar var?

Sony, Playstatin Now platformunda yayınlanacak olan 2021 Temmuz ayı oyunlarını açıkladı PlayStation Now Temmuz ayı oyun listesi açıklandı I PlayStation Now Temmuz ayı oyunları neler? İşte detaylar...

Sony çevrimiçi mağazası Playstation Now'ın 2021 Temmuz ayı yayınlayacağı oyunların isimleri belli oldu. Listeye gör PC'deki çok beğenilen oyunlar, Temmuz ayında Playstation oyuncuları ile buluşacak. Kütüphaneye eklenecek yapımlar baktığımızda göze çarpan oyunlar God of War ve Red Dead Redemption 2 oluyor. İki oyununda popülerliğinin devam ettiğini gören Sony, Temmuz ayı listesine eklemek ile iyi bir iş çıkarmış gözüküyor. Bu iki oyunun haricinde PlayStation Now temmuz oyunları arasında Yakuza spin-off'u Judgment, zorlu aksiyon rol yapma oyunu Nioh 2, popüler araba yarışı oyunu NASCAR Heat 5, eğlenceli co-op oyunu Moving Out ve Olympic Games Tokyo 2020 de bulunuyor.

PLAYSTATION NOW TEMMUZ AYI OYUNLARI NELER?

1-) Red Dead Redemption 2

2-) God of War

3-) Judgment

4-) Olympic Games Tokyo 2020

5-) Nascar Heat 5

6-) Nioh 2

7-) Moving Out

Tüm oyunlar 2021 Temmuz ayında Playstaton Now platformunda yerlerini alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.