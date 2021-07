Oyuncular korku temalı oyunlarda seçimini yaptı: Dead by Daylight 100 bin oyuncuya ulaşarak rekor kırdı

Korku temalı aksiyon ve gerilim oyunu Dead by Daylight, Steam platformunda yeni bir rekora imza attı. Çıkış tarihi 5 yılı aşkın olsa da oyun, ilk kez Steam'de 100.000'den fazla oyuncuya ulaştı. Dead by Daylight oyunu nedir? Dead by Daylight sistem gereksinimleri nedir?