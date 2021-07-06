Oyuncular korku temalı oyunlarda seçimini yaptı: Dead by Daylight 100 bin oyuncuya ulaşarak rekor kırdı

Korku temalı aksiyon ve gerilim oyunu Dead by Daylight, Steam platformunda yeni bir rekora imza attı. Çıkış tarihi 5 yılı aşkın olsa da oyun, ilk kez Steam'de 100.000'den fazla oyuncuya ulaştı. Dead by Daylight oyunu nedir? Dead by Daylight sistem gereksinimleri nedir?

Korku ve gerilim türüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Dead by Daylight yayınlandığı tarihten bu yana ilk 100 bini aşkın oyuncu rekoruna imza attı. Oyuncuların merakla takip ettiği oyun son zamanların en çok oynanan korku oyunu oldu. Rakiplerini geride bırakmayı başaran oyun 5 yıl önce piyasaya sürülmüştü.

DLC'ler ile daha zengin içerikler eklendi

Dead by Daylight, yayınlandığı tarihten itibaren birçok güncelleme ve DLC aldı. Oyuna eklenen yeni bölüm ve eklentiler oyuniçi adrenalini yüksek tutmayı amaçladı. Oyun sadece yeni bölümler ile değil güncel dizi ve filmleri konu edinen eklentileride oyuniçine uyarlamayı başardı. Stranger Things dizisindeki kostümleri içeren bir paket yayınlanarak oyun içi farklı atmosfer yaratılmak istendi. Kuşkusuz Dead by Daylight indirilme sayısının 6 hanelere çıkmasında önemli bir faktör var o da Steam Yaz indirimleri. Yaz indirimleri birlikte 20 TL'lik fiyat etiketi ile satışa sunulan oyun, birçok kullanıcı tarafından satın alındı. Satın alımlar ne kadar fazla olsada aktiflik bir oyunu başarılı kılan en önemli etmenlerden biridir. Dead by Daylight'ta 105.093 anlık kullanıcı tarafından oynalınarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Renk körü oyuncular için bir sistem geliştiriyoruz

Topluluk gruplarında tartışmalara konu olan renk körü modu, birçok kullanıcı tarafından oyun geliştiricisinden talep edilen bir özellik oldu. Oyun geliştirici firma Behavior Interactive, renk körü oyuncular için bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

Dead by Daylight sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120

Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 1 GB VRAM ya da AMD HD 6850 1 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 460 1 GB VRAM ya da AMD HD 6850 1 GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama alanı: 50 GB boş alan

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8300 ve daha üzeri

Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8300 ve daha üzeri Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD HD 8800 4 GB VRAM

NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD HD 8800 4 GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama alanı: 50 GB boş alan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.