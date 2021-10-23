Otomotiv teknolojisine yatırım 'tam gaz'

Oyunun kurallarını değiştiren inovasyon odaklı girişimlerin başı çektiği çalışmalar, otomotiv endüstrisinin gelişimine katkı sunuyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomotiv ve mobilite alanındaki yenilikçi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle yürütülen İTÜ Çekirdek Otomotiv ve Mobilite Programı'yla desteklenen girişimler bugüne kadar 100 milyon TL'yi aşan yatırım aldı.

Geleceğin teknolojisi

Geleceğin otomotiv teknolojilerini ve mobilite çözümlerini geliştirmek adına 253 girişimin destek aldığı program, yeni dönemde de inovatif teknolojilerin hayata geçirilmesine destek oluyor. 2021 yılında Otomotiv Programı'na başvurarak finale kalan öncü otomotiv teknolojileri girişimcileri ise 2 Aralık'ta Big Bang Start-up Challenge sahnesindeki yerini alarak, OİB'in can suyu ile buluşacak.

106 milyon liralık yatırımla istihdama kapı aralandı

Yenilikçi teknolojilerin gelişimi, otomotiv sektöründeki rekabetin artmasına öncülük ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren inovasyon odaklı girişimlerin başı çektiği çalışmalar, otomotiv endüstrisinin gelişimine katkı sunuyor. Türkiye'nin otomotiv alanında yaptığı atılımlara katkı sağlayan İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği; sürüş güvenliğinden batarya yönetimine, yazılım çözümlerinden malzeme teknolojilerine, otonom araçlardan mikromobiliteye kadar farklı alanlardaki girişimlere destek veriyor. Bugüne kadar destek alan girişimlerin yarattığı toplam ciro 106 milyon TL'ye ulaşırken, 750'den fazla kişiye de istihdam imkanı sağlandı.

Hangi girişimler ön planda?

İTÜ Çekirdek Otomotiv Programı'nda desteklenerek başarı elde eden birçok girişim bulunuyor. Girişimlerden bazıları şöyle; Oto kaza hasar süreçlerini yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştiren Archmir, geçtiğimiz günlerde 2.4 milyon dolar üzerinden ilk yatırımını Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan aldı.

Araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiren Büyütech, bugün geldiği noktada 16 kişiye istihdam sağladı ve yıllık 12 milyon TL'lik ciroya ulaştı. 120'den fazla ülkeye satış yapıyor; müşterileri arasında Ford Otosan ve TOFAŞ bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ise otomotiv sanayiinin öncü kurumları arasında yer alan Farplas'tan 2.5 milyon euro'luk yatırım aldı.



Kısa mesafe ulaşıma yönelik paylaşımlı elektrikli araç ve dijital servis platformu sunan Kodeco, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri birçok başarının ardından İzmir'de kurduğu üretim tesisinde ürettiği beş elektrikli aracını İzmir Karşıyaka'da pilot kullanıma sundu.

Endüstriyel tasarım ve projeler

Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü sensörler ve bu sensörlerden gelen verileri işleyerek park noktalarını daha verimli hale getiren Parxlab, Almanya'da çalışmalarına hızla devam ediyor. Türkiye ve Almanya'da özel ve kamu olmak üzere onlarca kurumun otopark sistemlerini yönetiyor.

Endüstrideki üretim kayıplarını en aza indirerek müşterileri için tasarruf sağlayan teknolojisi ile Simularge, 2021 yılı içerisinde ABD'nin en iyi B2B hızlandırıcılarından olan Alchemist'e kabul edildi ve yatırım aldı.

Kameradan gelen görsel verileri hiç var olmamış sentetik yüzler üreterek GDPR uyumlu bir şekilde anonimize eden Syntonym, Big Bang 2020'deki birinciliğinin ardından hızla ivmelenerek, minimum uygulanabilir ürününü (MVP) hazırladı ve üç kez Proof of Concept (PoC) sürecini tamamladı. İlk yatırım turunu 2021 yılı içerisinde kapatması bekleniyor.

Geliştirdikleri endüstriyel artırılmış gerçeklik platformu sayesinde saha çalışanlarının akıllı gözlük ve mobil cihaz yazılımları ile daha performanslı çalışmalarını sağlayan Vsight, Startup Wise Guys'tan yatırım aldı ve EIT Digital (European Institute of Innovation & Teknoloji – Avrupa'nın en büyük dijital inovasyon topluluğu) tarafından 2021 yılında izlenmesi gereken startuplardan biri geçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.