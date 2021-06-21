DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

On binlerce insan, Jeff Bezos'un geri dönmemesi için kampanya başlattı
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?
Cemil Meriç'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Facebook Video Pazarlaması İçin En İyi Video Düzenleyiciler
AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okulu okullarda mı yapılacak?
Rusya, Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı askeri işbirliğinden rahatsız
AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? AÖF yaz okulu sınavı internetten mi yapılacak?
Konsolseverler müjde: Sınırlı sayıda Playstation 5 Amazon'da satışa çıkıyor
4 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Mali’de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda yaralı var
Bilim Kurulu üyesi Yavuz’dan ‘yeni pik’ uyarısı
One Plus ve Oppo güçlerini birleştiriyor: Ortaklıklarını genişletiyorlar
Fransa'da seçim sonuçları Macron'u memnun etmedi
Babacan: Siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız
Reisi ilk basın toplantısında ne mesajı verdi?

One Plus ve Oppo güçlerini birleştiriyor: Ortaklıklarını genişletiyorlar

Android telefon sınıfında üst markalar ile rekabet içinde olan One Plus ve Oppo güçlerini birleştireceklerini açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.06.2021 14:45:59
One Plus ve Oppo güçlerini birleştiriyor: Ortaklıklarını genişletiyorlar

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Oppo ve One Plus güçlerinin birleştiriyor. Oppo'nun alt markası olarak devam etmesi yönünde alınan karar, One Plus yetkilerini sevindirmişe benziyor. OnePlus CEO'su Pete Lau yaptığı açıklamada 'Oppo'nun teknoloji altyapısı ile daha güçlü telefonlar piyasaya sürmeyi hedeflediklerini' belirtti. 

Güçlerini birleştiriyorlar!

Bu entegrasyonla birlikte OnePlus, Oppo'nun bünyesindeki markalardan biri hâline gelecek. Buna ek olarak, Pete Lau da Oppo'da ürün şefliği görevine getirilecek. Lau, her iki markanın ürün stratejilerinden de sorumlu olacak. Ar-Ge çalışmalarında ortaklığı bulunan iki şirketin, yaptığı yeni anlaşmalar ile birlikte ürün gamında önemli yeniliklerin olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş