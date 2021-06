One Plus ve Oppo güçlerini birleştiriyor: Ortaklıklarını genişletiyorlar

Android telefon sınıfında üst markalar ile rekabet içinde olan One Plus ve Oppo güçlerini birleştireceklerini açıkladı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Oppo ve One Plus güçlerinin birleştiriyor. Oppo'nun alt markası olarak devam etmesi yönünde alınan karar, One Plus yetkilerini sevindirmişe benziyor. OnePlus CEO'su Pete Lau yaptığı açıklamada 'Oppo'nun teknoloji altyapısı ile daha güçlü telefonlar piyasaya sürmeyi hedeflediklerini' belirtti.

Güçlerini birleştiriyorlar!

Bu entegrasyonla birlikte OnePlus, Oppo'nun bünyesindeki markalardan biri hâline gelecek. Buna ek olarak, Pete Lau da Oppo'da ürün şefliği görevine getirilecek. Lau, her iki markanın ürün stratejilerinden de sorumlu olacak. Ar-Ge çalışmalarında ortaklığı bulunan iki şirketin, yaptığı yeni anlaşmalar ile birlikte ürün gamında önemli yeniliklerin olması bekleniyor.

