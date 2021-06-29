“Önceki yüzyılın patronu Rothschild'di, şimdi ise biz olacağız”

Gazeteci yazar Ergün Diler, yapay zeka ve çip teknolojisinin küresel şirketler kontrolü altında nasıl ilerlediğine ve arkasındaki güçlere dikkat çekti. Diler'in ‘Son uyarı’ başlıklı yazısından bir bölüm…

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelir gelmez ilk ve en önemli iş olarak ÇİP meselesini gördü!

Dünyanın gideceği yer belliydi.

Buraya odaklanması kadar doğal bir şey olamazdı.

ABD'nin operasyon ya da baskı merkezlerinden biri Tayvan ve yıldızı TSMC şirketiydi.

Tayvan'ın ikinci yıldızı ise United Microelectronics Corporation'du...

ABD'nin TAYVAN üzerinde baskı kurması son derece anlaşılır bir hamleydi.

Dünya genelindeki askeri ve ticari ihtiyaçlar TSMC tarafından karşılanıyordu.

Dünyadaki en büyük firmaydı.

Tekti!

Üretilen ÇİP'ler akıllı telefonlardan otomobillere, elektronik eşyalardan oyun konsollarına, PC'ler'den tabletlere kadar her yerde vardı!

Kullanılıyordu!

TSMC Arizona'ya yatırım kararı alıyor ve 12 milyar dolar için imza atıyordu.

ASIL ZAFER BUYDU!

APPLE gibi şirketler ÇİP üretecekleri zaman lisansa ihtiyaç duyuyorlardı.

Bu nedenle arkada asıl büyük oyuncu ARM'dı!

Bir İngiliz şirketiydi.

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holding, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı.

40 MİLYAR DOLARA...

Şirket, 4 yıl önce de Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı.

Nvidia bu anlaşmayla "yapay zeka çağında önde gelen bilişim şirketini yaratacağını" ilan etti.

Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyordu.

ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretiyordu.

ARM işin beyniydi yani...

ABD Başkanı Biden Kraliçe ile görüşürken de asıl mesele buydu. İngilizler ULUSAL SAVUNMA GEREKÇESİYLE SATIŞA ONAY VERMEK İSTEMİYORLARDI.

Ancak yine büyük ve gizli bir el devreyi girdi.

Nvidia'nın satın almasının onaylanması istendi.

Bunu yapan da ÜÇ BÜYÜK MÜŞTERİYDİ!

Broadcom Corp., MediaTek Inc. ve Marvell Technology Group Ltd.

Yani üç büyük ARM müşterisi İngiltere'ye "satın almayı onaylayın. Biz Nvidia ile yürüyeceğiz" diyordu...

ARM'ın eski sahibi olan JAPON

“Önceki yüzyılın patronu Rothschild'di, şimdi ise biz olacağız”

Gazeteci yazar Ergün Diler, yapay zeka ve çip teknolojisinin küresel şirketler kontrolünde nasıl ilerlediğine ve arkasındaki güçlere dikkat çekti. Diler ‘Son uyarı' başlıklı yazısından bir bölüm…

ABD Başkanı Joe Biden göreve gelir gelmez ilk ve en önemli iş olarak ÇİP meselesini gördü!

Dünyanın gideceği yer belliydi.

Buraya odaklanması kadar doğal bir şey olamazdı.

ABD'nin operasyon ya da baskı merkezlerinden biri Tayvan ve yıldızı TSMC şirketiydi.

Tayvan'ın ikinci yıldızı ise United Microelectronics Corporation'du...

ABD'nin TAYVAN üzerinde baskı kurması son derece anlaşılır bir hamleydi.

Dünya genelindeki askeri ve ticari ihtiyaçlar TSMC tarafından karşılanıyordu.

Dünyadaki en büyük firmaydı.

Tekti!

Üretilen ÇİP'ler akıllı telefonlardan otomobillere, elektronik eşyalardan oyun konsollarına, PC'ler'den tabletlere kadar her yerde vardı!

Kullanılıyordu!

TSMC Arizona'ya yatırım kararı alıyor ve 12 milyar dolar için imza atıyordu.

ASIL ZAFER BUYDU!

APPLE gibi şirketler ÇİP üretecekleri zaman lisansa ihtiyaç duyuyorlardı.

Bu nedenle arkada asıl büyük oyuncu ARM'dı!

Bir İngiliz şirketiydi.

İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holding, Amerikan grafik çipi uzmanı Nvidia'ye satıldı.

40 MİLYAR DOLARA...

Şirket, 4 yıl önce de Japon Softbank tarafından 32 milyar dolara satın alınmıştı.

Nvidia bu anlaşmayla "yapay zeka çağında önde gelen bilişim şirketini yaratacağını" ilan etti.

Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi şirketler ARM ürünlerini kullanıyordu.

ARM, kendi tasarımları üzerinden 180 milyar adet çip üretiyordu.

ARM işin beyniydi yani...

ABD Başkanı Biden Kraliçe ile görüşürken de asıl mesele buydu. İngilizler ULUSAL SAVUNMA GEREKÇESİYLE SATIŞA ONAY VERMEK İSTEMİYORLARDI.

Ancak yine büyük ve gizli bir el devreyi girdi.

Nvidia'nın satın almasının onaylanması istendi.

Bunu yapan da ÜÇ BÜYÜK MÜŞTERİYDİ!

Broadcom Corp., MediaTek Inc. ve Marvell Technology Group Ltd.

Yani üç büyük ARM müşterisi İngiltere'ye "satın almayı onaylayın. Biz Nvidia ile yürüyeceğiz" diyordu...

ARM'ın eski sahibi olan JAPON SOFTBANK da sahne alıyor ve ilginç şeyler söylüyordu.

CEO'nun sözleri şöyleydi:

"SoftBank bu yüzyılda Mayer Amschel Rothschild'in 19. yüzyılda sanayi devriminin sermaye sağlayıcısı olduğu gibi "bilgi devrimi için de sermaye sağlayıcısı" olacak.

Sanayi devriminde insan gücünün yerini makineler aldı. Bilgi devriminde, makinelerin yerini yapay zeka alacak...

Bir önceki yüzyılın patronu Rothschild'di.

Şimdi ise biz olacağız.

Sanayi devriminde önemli mucitler vardı.

Ancak Rothschildler para vermese kimse adım atamazdı... Şimdi bizim dönemimiz başlıyor..."

SOFTBANK Yönetim kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son, bunları söylüyordu.

Takvim

da sahne alıyor ve ilginç şeyler söylüyordu.

CEO'nun sözleri şöyleydi:

"SoftBank bu yüzyılda Mayer Amschel Rothschild'in 19. yüzyılda sanayi devriminin sermaye sağlayıcısı olduğu gibi "bilgi devrimi için de sermaye sağlayıcısı" olacak.

Sanayi devriminde insan gücünün yerini makineler aldı. Bilgi devriminde, makinelerin yerini yapay zeka alacak...

Bir önceki yüzyılın patronu Rothschild'di.

Şimdi ise biz olacağız.

Sanayi devriminde önemli mucitler vardı.

Ancak Rothschildler para vermese kimse adım atamazdı... Şimdi bizim dönemimiz başlıyor..."

SOFTBANK Yönetim kurulu Başkanı ve CEO'su Masayoshi Son, bunları söylüyordu.

Takvim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.