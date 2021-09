James Bond filmleri ile dolandırılmayın!

Daniel Craig'in oynadığı yeni James Bond filmi 'No Time to Die'ın 30 Eylül’deki galasından önce dolandırıcılar da yoğun faaliyet içerisindeler



Birçok film hayranı, yeni çıkan filmleri ilk izleyenlerden olmak için eriştikleri kaynaklara karşı dikkatsiz olabiliyor ve buna bağlı olarak merakla beklenen filmlerin galaları siber suçluların faaliyetlerini artırıyor.

Kaspersky uzmanları, Daniel Craig'in oynadığı yeni James Bond filmi "No Time to Die"ın 30 Eylül'deki galasından önce dolandırıcıların yoğun faaliyetleri olduğunu gözlemledi.

Kötü amaçlı kullanım

Kaspersky uzmanları, siber suçluların film tutkunlarının ilgisinden nasıl para kazanmaya çalıştıklarını ortaya koymak için yeni filmle ilgili kimlik avı web sitelerini ve kötü amaçlı dosyaları analiz etti. Kaspersky uzmanları, bu analizler sırasında James Bond filmi kisvesi altında indirilen çeşitli kötü amaçlı yazılımların ve istenmeyen yazılım türlerinin kullanıcılara bulaştırılmaya çalıştığını belirledi.

Pek çok kullanıcı bu dosyaları indirmeye çalışmasa da, tespit edilen tehditler reklam yazılımlarıyla sınırlı değildi, çok yönlü ve tehlikeliydi. Bunlar arasında Truva atları, siber suçluların hassas verilerinize arka kapıdan erişmesini sağlayan kötü amaçlı programlar ve oturum açma verilerini, hatta fidye yazılımlarını toplayabilen Trojan-PSW adlı hırsızlar bulunuyordu.

Kimlik avı peşindeler

Uzmanlar ayrıca ziyaretçilerin banka bilgilerini çalmak için kurulmuş bir dizi kimlik avı web sitesine de rastladı. Kullanıcılar uzun zamandır beklenen ‘No Time to Die' filmini izleme umuduyla bir web sitesini ziyaret ediyordu. Filmin ilk birkaç dakikasını izledikten sonra izlemeye devam etmek için kayıt olmaları isteniyordu. Kayıt sırasında mağdurlardan kredi kartı bilgilerini girmeleri talep ediliyor, ancak kayıt tamamlandıktan sonra kullanıcı filmi izlemeye devam edemiyordu. Bunun yerine kartlarından para çekiyor ve ödeme verileri dolandırıcının eline geçiyordu.

Ziyaret edilen sayfalara dikkat

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Shcherbakova ise şunlara dikkati çekiyor: “Filmler dahil çeşitli eğlence kaynakları, siber suçluların tehditleri ve kimlik avı sayfalarını yaymaları için her zaman cazibe merkezi oluyor. Yeni filmlerin ve TV dizilerinin galalarının internete taşınmasıyla bu sadece sinemaseverlerin değil, dolandırıcıların da ilgi alanına girdi. 'No Time to Die' gibi uzun zamandır beklenen bir prömiyer izleyiciler arasında büyük heyecan yaratıyor. Seyircinin filmi izlemek için acele etmeleri internet güvenliğini unutmalarına neden oluyor. Bu nedenle kullanıcılar ziyaret ettikleri sayfalara karşı dikkatli olmalı, doğrulanmamış sitelerden dosya indirmemeli ve kişisel bilgilerini kimlerle paylaştıklarına dikkat etmeli."

Kötü niyetlilere karşı alınması gereken önlemler

Uzmanlar kötü niyetli programların ve dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kaçınmak için şunları tavsiye ediyor:

"Filmleri veya TV dizilerini erken izlemeyi vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa platform sağlayıcınıza danışın.

Kişisel verileri girmeden önce web sitesinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. Adres biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin.

İndirmekte olduğunuz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının uzantısı hiçbir zaman .exe veya .msi olmaz.Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Total Security gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.