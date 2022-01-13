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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Google Meet’ten yabancı dil bilmeyenlere müjde

Google Meet’ten yabancı dil bilmeyenlere müjde

Google Meet için yeni bir altyazı çeviri özelliği yolda gibi duruyor. Google, özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu belirtti.

1 Saat Önce
2022-01-13 08:19:01
Google Meet’ten yabancı dil bilmeyenlere müjde

Google Meet, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu noktada küresel iş birliği yapan şirketlere kolaylık sağlamayı amaçladı. Workspace kullanıcıları, Google'ın erişilebilirlik özelliğini diller arasında otomatik çeviri ile bir üst aşamaya taşıyor. Yani, yeni canlı altyazı çevirileri beta olarak geldi.

Beta testine dahil olmak için öncelikle üç noktalı ‘Diğer' butonuna basmamız gerekiyor. Ardından ayarlar simgesine giderek, Altyazılar bölümünden erişim sağlayabiliyoruz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir yer var. Öncelikle altyazıların etkinleştirilmesi ve İngilizce ayarlanması gerekiyor. Ardından kullanıcılar, canlı çevrilen altyazıların özelliğini açma imkanına sahip oluyor. Bu sırada dilinizi de seçebiliyorsunuz.

Google Meet için altyazı çevirisi henüz beta aşamasında

Beta şu anlık sınırlı duruyor. Bir süreliğine İngilizce toplantıları Fransızca, Portekizce ve Almancadiline çevirebiliyor. Buna ek olarak, yalnızca Workspace kullanıcılarına açık durumda. Google, özelliğin en iyi çeviri kalitesine sahip olmayabileceğini ve beta dışında kullanılamayabileceğini belirtti.

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Beta testi için uygun olan Workspace hesapları arasında Workspace Business Plus, Enterprise Standart, Enterprise Plus, Education Plus ve Teaching & Learning Upgrade yer alıyor. Diğer hesap türleri de betayı deneme şansına sahip oldu. Ancak beta bittiğinde erişimi kaybetme ihtimali de var.

Yeni canlı altyazı çevirisi özelliğinin beta testiyle ilgileniyorsanız, Google Formlar ile bunu ifade edebiliyorsunuz. Ancak yalnızca Workspace‘de Super Moderatör rolüne sahip olanlar kaydolabiliyor.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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