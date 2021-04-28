Evrendeki 'boşlukları' doldurmak kolay değil

'Sonsuz' denen evrenin sırlarını çözmek için bilim insanları gayret gösterirken tarihi süreçte atılan adımlar onu kavramada yetersiz kaldı

Evrenin sırlarını çözmeye çalışan bilim insanları gözlemlerle evren hakkında yeni bilgiler toplamaya çalışırken yeni bilinmeyenler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Evrenin kara deliklerinin görüntüsünün elde edilmesinin ardından gezegenlerin yapılarına yönelik incelemeler de bilhassa uzaya fırlatılan uydularla sağlanmakta. Evrenin sırlarını çözmek için bilim insanları gayret gösterirken tarihi süreçte atılan adımlar onu kavramada yetersiz kaldı

"Sonsuz" olarak tanımlanan evrenden hafızalarımıza kazınan temel bilgiler ise şunlar:

Cüce gezegen listeden çıktı

Plüton ismiyle bilinen bir gezegen olduğunu ilkokul döneminde hafızalarımıza kazımıştık. Güneş Sisteminde gezegen sayısı sorulduğunda 9'unu da sayabilirdik.Güneşe en yakın gezegen Merkür iken en uzak gezegen Plüton'du. Ama 2005 yılında Plüton bir gezegen değil “cüce gezegen” olarak kabul edildi. Ve dolayısıyla Güneş'e en uzak gezegen de artık Neptün oldu.

Yörünge kesişmesi

Hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında dönen gezegenlerin yörüngeleri elips şeklinde ve dönüş hızları Güneşe uzaklıkları ile ters orantılı. Batıdan doğuya doğru dönen gezegenlerden bazılarının yörüngeleri birbiriyle kesişmektedir.

4,5 milyar yaşındaki güneş

Güneş sistemi, güneş ve onun çekim gücünün etkisiyle etrafında biriken gök cisimleri topluluğu. Gezegenler ve uyduları, gök taşları, kuyruklu yıldızlar, asteroitler bu topluluğun birer parçası.Sisteme adını veren güneş ana yıldız olmakla birlikte orta büyüklükte bir yıldızdır. Buna karşılık Güneş Sistemi'nin toplam kütlesinin yüzde 99,8'i Güneş'e ait. Katı bir yüzeye sahip olmayan, dünyaya ısı ve ışık yayan bu gaz topunun yaşının 4,5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor.

Yunan mitalajisi esin kaynağı

Gezegen ise bir yıldızın etrafında hareket eden gök cismine denmekte olduğu bilinmektedir. Güneşe olan uzaklıklarına göre sıralandığında Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Dünya hariç bütün gezegenler adlarını Roma ya da Yunan mitolojilerinden almışlardır.

İç ve dış gezegenler

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter. Satürn kadar belirgin olmasa da Jüpiter'in ve hatta Neptün ile Uranüs'ün de etrafında halkalar bulunmaktadır. Bunlara gazlardan oluştuğu için dış gezegenler, dünya benzeri bir yapıya sahip olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'a da iç gezegenler adı verilmiştir

200 milyar kadar gök cismi

Güneş Sistemi'ni kapsayan Samanyolu ise içinde 200 milyar kadar yıldız barındıran bir gök adadır. Güneş Sistemi bu gök adanın merkezinde değildir, merkeze uzaklığı 30.000 ışık yılı. Evrende Samanyolu gibi milyarlarca gök ada bulunuyor

Tarihe uzay hakkındaki keşifleriyle adını yazdırmış pek çok insan var ve bunların başında Galileo Galilei gelmekte. Astronom, matematikçi, fizikçi, mühendis ve filozof Galileo Güneş Sistemi'ni fiziksel bulgularla açıklayan, ay yüzeyindeki kraterlerden, güneş yüzeyindeki lekelerden ilk kez söz eden kişidir.

Dünyadan fırlatılan uzay araçları da gezegen ve gökyüzü ile ilgili bilgi edinmemizde önemli bir rol oynamaktadır.

Global anlamda gerek gezegenler gelekse sistem ile ilgili bilim adamları son dönemde fırlıtılan uydularla evren hakkında bilgi toplamaya çalışırken son olarak evrendeki kara deliklerin resminin basına yansıması da büyük bir başarıyı ortaya koymuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.