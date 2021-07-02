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Epic Games oyunları ücretsiz dağıtmaya devam ediyor: The Spectrum Retreat ücretsiz oldu

Epic Games oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Ücretsiz dağıttığı oyunlar ile oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games yeni bir oyunu da ücretsiz vereceğini açıkladı. Epic Games'in ücretsiz dagıtacağı oyunun ismi nedir? The Spectrum Retreat sistem gereksinimleri nedir? İşte detaylar...

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02.07.2021 15:12:34
Epic Games oyunları ücretsiz dağıtmaya devam ediyor: The Spectrum Retreat ücretsiz oldu

Her hafta yayınladığı ücretsiz oyunlar ile dikkatleri üzerine çeken Epic Games Store bu kez tek bir yapımla karşımıza çıktı. Birbirinden eğlenceli oyunlarla özellikle oyuncuların sevgisini kazanan platform, bu hafta sadece bir oyunu ücretsiz yaptı. The Spectrum Retreat platformda ücretsiz oldu. Dan Smith tarafından geliştirilen The Spectrum Retreat, strateji ve bulmaca odaklı bir macera oyunu Oyunda el değmemiş ve esrarengiz bir otel olan The Penrose'u keşfederken, ustaca hazırlanmış renk kodlu bulmacaları çözecek ve hiç bitmeyecekmiş gibi gözüken ziyaretin ardındaki nedenleri keşfedeceksiniz. Normal satış fiyatı 21.4 TL olan oyun, Epic Games platformunda 08.07.2021 saat 18:00'e kadar ücretsiz şekilde kütüphaneye eklenebilecek.

İşte The Spectrum Retreat tanıtım fragmanı;

 

The Spectrum Retreat sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.5 GHz veya Intel Core i3veya üstü
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 550 veya Nvidia Geforce GTX 750 Ti veya üstü
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi
  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5 veya üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 veya Nvidia Geforce GTX 1060 veya üstü
  • DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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