Elon Musk: Tam otonom sürüş zor bir problem. Hiç bir şey özgür olmaktan daha iyi değildir

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli araç üreticisi Tesla, tam otonom sürüşler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından itibaren tam otonom sürüş hakkında umut verici demeçlerde bulunan Elon Musk, durumu zorluğu anlatan bir tweet attı. Aslında yeni bir Tesla güncellemesi üzerinde çalışan şirket, kullanıcılardan daha fazla veri toplayacak bir güncellemeye hazırlanıyor. 'FSD 9' adlı bu güncelleme sürücülerin tüm verilerini toplayacak, her türlü koşulda hangi zorluklar ile karşılaşıldığını Tesla merkezine iletecek. Bu sayede ileride beklenen tam otonom sürüş devri zeminin hazırlanması amaçlanıyordu.

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!



Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn't expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.



Nothing has more degrees of freedom than reality.