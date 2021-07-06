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Elon Musk: Tam otonom sürüş zor bir problem. Hiç bir şey özgür olmaktan daha iyi değildir

Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden cevap verdiği bir kullanıcıya ' kendi-kendine sürüş zor bir problem, hiç bir şey özgür olmaktan iyi değildir dedi. Peki Tesla model araçlarda ilerleyen zamanlarda tam otonom sürüş olacak mı ? İşte detaylar.

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Google News - Timeturk
06.07.2021 14:56:39
Elon Musk: Tam otonom sürüş zor bir problem. Hiç bir şey özgür olmaktan daha iyi değildir

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli araç üreticisi Tesla, tam otonom sürüşler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından itibaren tam otonom sürüş hakkında umut verici demeçlerde bulunan Elon Musk, durumu zorluğu anlatan bir tweet attı. Aslında yeni bir Tesla güncellemesi üzerinde çalışan şirket, kullanıcılardan daha fazla veri toplayacak bir güncellemeye hazırlanıyor. 'FSD 9' adlı bu güncelleme sürücülerin tüm verilerini toplayacak, her türlü koşulda hangi zorluklar ile karşılaşıldığını Tesla merkezine iletecek. Bu sayede ileride beklenen tam otonom sürüş devri zeminin hazırlanması amaçlanıyordu.

Elon Musk'ın yanıt verdiği o tweet;

Ancak Elon Musk Twitter'da bir kullanıcının tweetini yayınladı ve şöyle dedi; 'Haha, Yemin ederim, FSD 9 beta yakında geliyor!. Kendi kendine sürüş, yapay zekanın büyük bir bölümünün çözmesi gerektirdiğinden daha zor bir sorundur. Bu kadar zor olmasını beklemiyordum, ancak geçmişe bakıldığında zorluk açıkça görülüyor. Hiçbir şey gerçeklikten daha fazla özgürlük derecesine sahip değildir. dedi.

Atılan tweete göre Elon Musk, Tam otonom sürüş için zaman olduğunu ve tam emin olmadıkça kullanımının mümkün olamayacağını söylüyor. Yeni beta güncellemesi FSD 9 ile yeni bir bilgi toplama dönemine başlanacak. Kullanıcılardan alınan verilere göre ileri teknoloji tam otonom sürüşün temellerinin atılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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