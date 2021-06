Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları alt üst etti

Elon Musk sosyal medya aracı Twitter'dan yapmış olduğu açıklama ile kripto paralarda yeni bir düşüş trendi başlattı. Elon Musk'ın Bitcoin tweeti nedir? Elon Musk Bitcoin yatırımından ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, yine kripto para yatırıcımlarını attığı bir tweet ile kızdırmayı başardı. Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Bitcoin'in yanına kırık bir kalp emojisi koyan Elon Musk, Bitcoinin saatler içerisinde %5 değer kaybetmesine yol açtı. Bitcoin'de yaşanan bu düşüş diğer alt coinleri de etkiledi. Yaşanan düşüş sonrasında Bitcoin, 36 bin 665 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

İşte düşüş yaratan Elon Musk'ın o tweeti;

Elon Musk'ın paylaştığı görselde ayrılmakta olan bir çiftin konuşması geçiyordu. Diyologta kadın "Linkin Park şarkısından bir daha alıntı yaparsan senden ayrılacağımı söylemiştim ama aslında başka birini buldum" diyor. Erkekse buna cevap olarak "Yani, yine de fark etmedi." cümlesini kuruyor. Bu arada "So in the end it didn't even matter?" ifadesinin Linkin Park'ın bir 'In The End' parçasından alıntı olması dikkatleri üstüne çekiyor.

