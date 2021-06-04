DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Mısır’dan Filistin'e Gazze'nin imarı için ekip desteği
John Wick 4 oyuncu kadrosu tamamlandı: Süpriz son isim
Instagram'da 'ölüm ilanı' intikamı
Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi
Putin'den muhaliflerin seçimlere girmesine engel
New York'taki FETÖ'nün reklam panolarına iddianame
‘Bu hafta ne var Hasan?’
Alman Kardinal Papa'dan görevinden affını istedi
'Terör kampları'... Mahmur nasıl ortaya çıktı?
Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021 İlkokul-ortaokul-lise sınıf tekrarı var mı?
Uzun Mehmet kimdir? Uzun Mehmet kömürü ilk bulan kişi mi?
Karadeniz Ereğli müjdesi ne? Zonguldak Ereğli açıklarında doğalgaz mı bulundu?
Hamaney: Bazı adaylara haksızlık yapıldı
Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'randevu krizi' açıklaması

Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları alt üst etti

Elon Musk sosyal medya aracı Twitter'dan yapmış olduğu açıklama ile kripto paralarda yeni bir düşüş trendi başlattı. Elon Musk'ın Bitcoin tweeti nedir? Elon Musk Bitcoin yatırımından ayrılıyor mu? İşte detaylar...

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.06.2021 12:08:02
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları alt üst etti

Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, yine kripto para yatırıcımlarını attığı bir tweet ile kızdırmayı başardı. Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Bitcoin'in yanına kırık bir kalp emojisi koyan Elon Musk, Bitcoinin saatler içerisinde %5 değer kaybetmesine yol açtı. Bitcoin'de yaşanan bu düşüş diğer alt coinleri de etkiledi. Yaşanan düşüş sonrasında Bitcoin, 36 bin 665 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

İşte düşüş yaratan Elon Musk'ın o tweeti;

Ekran Alıntısı_8

Elon Musk'ın paylaştığı görselde ayrılmakta olan bir çiftin konuşması geçiyordu. Diyologta kadın "Linkin Park şarkısından bir daha alıntı yaparsan senden ayrılacağımı söylemiştim ama aslında başka birini buldum" diyor. Erkekse buna cevap olarak "Yani, yine de fark etmedi." cümlesini kuruyor. Bu arada "So in the end it didn't even matter?" ifadesinin  Linkin Park'ın bir 'In The End' parçasından alıntı olması dikkatleri üstüne çekiyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş