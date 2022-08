Dijital geçmişinizi nasıl temizlersiniz?

Dijital dünyada bir kez bir şey paylaşıldığı zaman bunu kaldırmanın kesin bir yolu yok ancak bıraktığınız izleri temizleyebileceğiniz birkaç yöntem var.

Google'da kendinizi aratmak, internetin hakkımızda bildiklerinin küçük bir kısmını keşfetmek için mükemmel bir yöntem. Daha da önemlisi, bu, Google'dan açıkça paylaşılmaması gereken ilgili kişisel verileri kaldırmasını istememiz gerekip gerekmediğini öğrenmek için elimizdeki tek yöntem. Google, kimlik numaraları ya da resimleri, banka bilgileri, kişisel bilgiler ve hastane kayıtları gibi belirli veriler de dahil olmak üzere sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerin kaldırılmasına yönelik olarak Nisan 2022'de yeni seçenekler ekledi.



Kendinizi internetten nasıl silebilirsiniz?

ESET'ten verilen bilgilere göre, çevrimiçi dünyada bir şey paylaşıldığı zaman bunu kaldırmanın kesin bir yolu olmasa da bıraktığınız izleri silmenin yolları;

1. Google'da kendinizi aratın. İlk olarak internette sizin hakkınızda ne kadar bilgi varsa bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. İsminizi aratın, ilk beş sayfada karşınıza çıkan sonuçları kontrol edin ve karşınıza nelerin çıkacağını görmek için isminizi telefon numaranız ya da ev adresiniz ile birlikte aratın.

2. Kullandığınız hizmetlerin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Facebook ve Twitter gibi bazı platformların, size ait içeriklerin ve iletişim bilgilerinin arama motorlarında ortaya çıkmasına engel olan gizlilik ayarları seçeneği vardır.

3. İnternet sitesinin sahibi ile iletişime geçin. Bir başka internet sitesinde belirli bir verinizi kaldırmak isterseniz bunu internet sitesinin sahibinden talep edin. Birçok internet sitesi, iletişim bilgilerini “Bize Ulaşın” seçeneği altında sunmaktadır.

4. Gereksiz olan her şeyi silin. Birçoğumuz gereğinden fazla paylaşım yapıyoruz. Dijital dünyadakilerin size dair ne bildiği konusunda endişeleriniz varsa işe eski Facebook gönderilerinizi, beğenmediğiniz tweetlerinizi ya da utandığınız diğer fotoğrafları silmekten başlayın. Gizlilik sizin için önemli olduğu kadar arkadaşlarınız ve aileniz için de önemlidir, bu yüzden bu kişilerle beraber çekildiğiniz fotoğrafları da silin.

5. Google ve Bing'den size ait kişisel bilgileri kaldırmasını isteyin. Kendinize dönük birkaç temizlik yaptıktan sonra sıra arama sonuçlarından kişisel bilgileri kaldırmak için Google'ın sunduğu yeni aracı https://support.google.com/websearch/answer/9673730 kullanmaya geliyor. Şu an Bing sadece rıza dışı paylaşılan görüntülerin ya da çalışmayan bağlantılar ile eski içeriklerin kaldırılmasına imkan tanıyor. AB içerisinde ikamet ediyorsanız Google'ın Unutulma Hakkı formunu ve Bing'in Arama Engelleme Talebi'ni kullanın.

6. Paylaşım yapmadan önce bir kez daha düşünün. Tüm bu zorlukların üstünden geldiğinize göre sıra geleceği planlamaya geldi. Sanal dünyadaki hayatınız devam ediyor; belki hala Instagram, LinkedIn ya da diğer herhangi bir sosyal medya platformunu kullanmak istiyorsunuz. Bu gayet normal. Ancak biraz daha çaba göstererek gizlilik tercihlerinizi gözden geçirin, gönderilerinizi kimin görebileceğini akıllıca seçin ve daha sonrasında pişman olabileceğiniz gereksiz içerikleri paylaşmaktan kaçının.

7. Bir VPN aracı kullanın. Bu ekstra koruma kalkanı ile bağlantınız şifreli olurken konumuz ise gizli kalacaktır. Her şeyden önce bu, bilgisayar korsanlarının kişisel bilgilerinize ulaşmasını engellemeye yardımcı olur. .