Battlefield 4, Amazon Prime Abonelerine Ücretsiz Oldu

Amazon Prime Gaming, Prime üyelerine Battlefield 4 oyununu ücretsiz bir şekilde sunmaya başladığı duyurdu. Battlefield 4 ücretsiz mi? İşte detaylar...

Oyun sektörüne de atılan Amazon Prime Gaming, tıpkı Epic Games ve Steam gibi daha fazla oyuncu sayısına ulaşabilmek adına ün salmış oyunları ücretsiz vermeye başladı. Bünyesinde Lost in Harmony ve Newfound Courage gibi oyunları bulunduran Prime Gaming, son derece sevilen bir oyun olan Battlefield 4'ü ücretsiz bir şekilde sundu.

Battlefield serisinde yer alan oyunlar, birçok FPS severin gözdesi olmuş durumda. Efsane serinin altıncı oyunun da tanıtım tarihi belli olmuşken Amazon Prime Gaming, Battlefield severlerin dikkatini çekmek adında Battlefield 4'ü kendi kütüphanesinde ücretsiz yaptı.

Oyunu indirmek isteyen kullanıcılar, buraya tıklayarak Prime Gaming'in web sitesinden Battlefield 4'ü indirebilir. Oyunu ücretsiz bir şekilde alabilmek için ayda 7,90 TL karşılığında Amazon Prime üyesi olmak gerektiğini de unutmamak lazım.

Oyunu bir kez ücretsiz olarak kütüphanenize indirdikten sonra, Origin istemcisini kullanarak oyunu indirebilirsiniz. Amazon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu diğer oyunların arasında BFF or Die, Newfound Courage, Lost in Harmony, Batman: The Telltale Series, Mugster, Spitkiss, Frog Climbers, Mana Sparkle ve Bombslinger bulunuyor.

