'Başımıza icat çıkaran' kadınlar

İçtiğimiz kahvenin, kullandığımız bilgisayar ve bulaşık makinesinin icadında kadın eli olduğunu biliyor muydunuz?

Bilim dünyasında kadınların ismi pek geçmez ama öyle isimler var ki şaşırırsınız. Yaptıkları bilimsel çalışma ve teknolojik katkılarla bugün hayatımıza dokununmuşlardır.

İşte bunlardan en bilinenler ve hayatımıza yaptıkları katkılar....

Bulaşıkta bir kadın eli

Josephine Cochrane: bulaşık makinasının mucidi 1839-1913 yılları arasında yaşamış Josephine Cochrane. Josephine zengin bir kadındır ve dolayısı ile evinde sıklıkla verdiği partilerde, ortaya çıkan çok sayıda bulaşığı yardımcıları yıkasa da elde yıkanan bulaşıkların hem zaman kaybına hem de çok sayıda tabağın kırılmasına neden olduğunu görür. Bu durumu çözmek için bir makinenin icat edilmesinin mümkün olup olmadığını düşünmeye başlar ve hemen harekete geçer. Evin arkasındaki kulübede çalışmalarına başlar. İlk önce bulaşıkların boyutlarını ölçer, sonra tel bölmeleri yapar, her birini özellikle tabakların, fincanların ya da çay tabaklarının uyacağı şekilde tasarlar.

Filtre kahveyi ona borçluyuz

Melitta Bentz: İçtiğimi Filtre kahvenin mucidi.1908 yılının Haziran ayında Berlin'de bulunan patent ofisi, Melitta'nın tasarladığı dünyanın ilk kahve filtresi olan bu yöntemin patent başvurusunu onaylar ve kısa bir süre sonra, O ve eşi filtre üreten firmalarını resmi olarak tescillettirirler.1946'da eşini kaybeden Melitta, 1947 yılında oğullarıyla birlikte üretime geri döner ve 1950 yılında da vefat eder. Arkasında 112. yılını kutlayan, “Melitta Group” olarak devam eden bir aile şirketi bırakan Melitta; kahve içme alışkanlığımız başta olmak üzere, ev içi başka gereksinimleri de karşılayan tasarımlarıyla hayatlarımızda yer almaya devam eder.

Pozitif bilimlere katkı sundu

Ada Byron Lovelace: İngiliz matematikçi ve yazar Ada Byron Lovelace, dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul görmektedir.Yaptığı çalışmaların önemini vurgulamak ve bilgisayar programcılığının temelini atan kadın mucit Ada Lovelace'ı tanıtmak amacıyla 2009 yılından beri her Ekim ayının ikinci Salı günü Ada Lovelace Günü olarak anılmakta. Pozitif bilimlerde oldukça ünlü olan Cambridge Üniversitesi'nin en büyük matematik profesörlerinden biri olan Charles Babbage ile 1833 yılında tanışan Ada Lovelace, Profesör ile birlikte matematik ve mantık alanında birçok çalışmaya imza atmıştır. Lovelace'ın matematik yeteneğinden etkilenen Babbage, Ada'nın eğitimine ilgiyle odaklanmış, başarılı kadının hayatında önemli bir rol oynamıştır.

Sineme yıldızlığından bilim teknolojiye

Hedy Lamarr: Çalışmaları bugün gündelik hayatımızın olmazsa olmazları arasında bulunan Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerinin gelişimine olanak sağladı. aslında gerçek adı Hedwig Eva Maria Kiesler olan Viyana doğumlu bir film yıldızı.1933 yılında Alman bir silah tüccarı olan Fritz Mandl ile evlenen Hedy Lamarr, eşiyle birlikte Alman yüksek sosyetesinin bulunduğu partilere katılıyordu. Bu partiler sırasında genelde en son askeri teknolojiler ve sıklıkla kullanılan silahlardan torpidolar hakkında tartışmalar yapılıyordu.

Güneş enerji sistemini geliştirdi

Maria Telkes: 1900 doğumlu Maria Telkes'in güneş enerjisiyle ısınan evler üzerine yaptığı çalışmalar dikkati çekiyor.Bilime olan ilgisi nedeniyle, Budapeşte Üniversitesi'nde 1920 yılında lisans ve 1924 yılında doktora derecelerini fiziksel kimya alanında tamamlayarak öğretim görevlisi olarak üniversitede çalışmaya başlar. Cleveland Clinic Foundation'da çalıştığı 12 yıllık süreçte beyin dalgalarını kaydeden bir cihazın tasarlanmasına da yardım eder. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri Araştırma ve Geliştirme Ofisi'nde göreve çağırılır. Bu süreçte Güneş'e olan ilgisi O'nun denizde mahsur kalan askerlerin kullanımı için, tuzlu suyu tatlı suya çevirebilen ve güneş enerjisiyle çalışan solar cihazı icat etmesini sağlar.

Bilgisayarın temelinde imzası var

Grace Hopper: Bugünkü bilgisayarların bir nevi temelini oluşturan 5 ton ağırlığındaki ilk büyük ölçekli bilgisayarı geliştirdi. New York'ta doğdu. Yale Üniversitesi'nde Matematik ve Fizik eğitimi gördü. 1930 yılında üniversiteden mezun oldu. Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve ABD donanmasında rütbeli askerdir. Harvard Mark I bilgisayarının ilk programcılarından biri olan Hopper, bilgisayar programlama dilleri için ilk derleyiciyi geliştirdi. İlk modern programlama dillerinden biri olan COBOL'un da geliştiricilerinden.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.