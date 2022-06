Apple'a toplu tazminat davası!

Apple İngiltere'de milyonlarca müşterisine, eski telefonları gizlice yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann'ın açtığı davada Apple, performansı artırması beklenen bir güncellemenin tam aksine işletim sistemini yüzde 58'e varan oranlarda yavaşlatmakla suçlanıyor. Gutmann şirketin İngiltere'de 25 milyon müşterisine 768 milyon sterlin ödeme yapmasını talep ediyor. Apple ise telefonların ömrünü hiçbir zaman bilinçli olarak yavaşlatmadığını savunuyor. İngiltere'deki Rekabet Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin telefonları yüksek bir maliyetle geri çağırıp tamir etme yükümlülüğüne girmemek için bunları bir yazılımla yavaşlattığı öne sürülüyor.

Söz konusu güncelleme Ocak 2017'de yayınlanmış ve iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X modellerini etkilemişti. Apple, eski telefonların performansının yeni işletim sistemlerine yetmemesi ve aniden kapanması nedeniyle güncelleme kararı aldığını savunuyor.

CNNTürk .