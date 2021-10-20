Tasmasız pitbull iş insanının burnunu kopardı

Samsun'da Azerbaycanlı iş insanı Arif Sehri (35), sokakta, sahibinin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünü ısırdığı Sehri, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Estetik ameliyat için bekleyen Sehri, “Köpeğin sahibi 'korkmayın bir şey yapmaz' dedi. Sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı, burnumu kopardı” dedi. Olay, geçen pazartesi günü Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürürken, caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek salıverildi. Fardina Sehri’nin korkması üzerine, köpeğin sahibi 'bir şey yapmaz, ısırmaz' uyarısında bulundu. Bunun üzerine Arif Sehri, köpeği sevmek istedi. Ancak bu sırada Sehri, pitbullun saldırısına uğradı. Sehri'nin yüzünü ısırıp burnunu koparan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.