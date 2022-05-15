Tanzimat Fermanı maddeleri nelerdir? Tanzimat Fermanı nedir, neden ilan edildi? Tanzimat Fermanı özellikleri nelerdir?

Tanzimat Fermanı maddeleri nelerdir? Batı özentiliğinin ilk esintilerini gördüğümüz Tanzimat Fermanı maddeleri, üzerinde durulması gereken bir ferman. Batılığa özenen Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa'nın düzenlediği ve günümüzde de üzerinde konuşulan fermanın detaylarını derledik. Peki Tanzimat Fermanı nedir, neden ilan edildi? Tanzimat Fermanı özellikleri nelerdir? İşte yanıtı...

Batı özentiliğinin ilk esintilerini gördüğümüz Tanzimat Fermanı maddeleri, üzerinde durulması gereken bir ferman. Batılığa özenen Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa'nın düzenlediği ve günümüzde de üzerinde konuşulan fermanın detaylarını derledik. Peki Tanzimat Fermanı nedir, neden ilan edildi? Tanzimat Fermanı özellikleri nelerdir? İşte yanıtı...

Tanzimat Fermanı nedir?

Tanzimat fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Tanzimat fermanı; askeri, hukuki, mülki alanlarda hayata geçirilen reformlarla Türk düşünce sisteminde köklü ve kalıcı değişimlere zemin hazırlamıştır.

Tanzimat fermanı, Sultan Abdülmecid döneminde, Sultanın izni ile Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ferman, 3 Kasım 1839'da yine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında Tanzimat fermanının okunması sebebi ile ferman Gülhane-i Hattı-ı Şerifi, Gülhane Hattı Hümayunu olarak da anılmaktadır.

Tanzimat Fermanı maddeleri

Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir;

1- Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır.

2- Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

3- Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

4- Askerlik ocak şeklinden vatandaşlık haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır.

5- Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacaktır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.

6- Rüşvet kesinlikle önlenecektir.

7- Vezirlerden ve ulemadan her kim olursa olsun şeri kanunlara aykırı hareketi sabit olan hiç kimse cezasız bırakılmayacaktır. Ayrıca bir ceza kanunu çıkarılacaktır.

Tanzimat Fermanı neden ilan edildi?

Tanzimat Fermanı ilan edildikten sonra nedenleri çok konuşuldu. Günümüzde de sebepleri açık bir şekilde önümüze çıkıyor. Tanzimat Fermanı;

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak,

Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Avrupa'nın desteğini almak,

Avrupa'nın Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını önlemek,

Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak,

Gayrimüslimleri devlete bağlamak,

Fransız İhtilali'nin etkisiyle meşruti yönetim isteyen aydınların baskılarını azaltmak için ilan edildi.

Tanzimat Fermanı özellikleri nelerdir?

- Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

- Tanzimat fermanının özelliklerinin en önemlilerinden biri de yasa gücünün her gücün üstünde kabul edilmiş olmasıdır.

- Osmanlı Devleti'nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

- Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

- Osmanlı Devleti'nde anayasacılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

- Tanzimat fermanının özelliklerinden biri de padişahın sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir gücü kabul etmesidir.

- Tanzimat fermanının en etkili özellikleri arasında müsadere sisteminin kaldırılması yer alır. Bu ferman ile müsadere sistemi kaldırılarak özel mülkiyet sistemine geçilmiştir.

- Askerliğin vatan hizmetine dönüştürülmesi de fermanın özelliklerindendir.

- Tanzimat fermanı ile mülkiyet hakkı devletin güvencesi altına alınmıştır.

- Avrupa sistemine yakın hukuk kuralları çıkarılarak Osmanlı Devleti'nin anayasacılık yolunda önemli adımlar atması sağlanmıştır. .