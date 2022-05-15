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TIMETURK / DÜNYA / 'Yakalanan gençler, Ruslar tarafından aç köpeklere atılarak öldürüldü'

'Yakalanan gençler, Ruslar tarafından aç köpeklere atılarak öldürüldü'

Çeçen İçkerya Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Aslan Mashadov’un oğlu Anzor Mashadov, 'İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya’nın vahşetinin kat kat arttığını vurgulayarak, “Yakalanan gençler aç köpeklere atılarak öldürüldü. Muhtarı tacizden korumaya çalışan kadınlar kurşuna dizildi, tutsaklar dinamitle havaya uçuruldu' dedi.

2 Saat Önce
2022-05-15 12:15:39
'Yakalanan gençler, Ruslar tarafından aç köpeklere atılarak öldürüldü'

Çeçen bağımsızlık hareketinin sembol isimlerinden Aslan Mashadov'un oğlu Anzor Mashadov, uluslararası toplumun eylemsizliğinin, korkusunun ve Rusya'yı durdurmak için herhangi bir önlem almamasının, Rus terörünün yayılmasını sağladığını kaydetti.

"Dünya İçkerya'ya yardım etseydi Rusya, Ukrayna'ya karşı savaş başlatamazdı" diyen Anzor Mashadov, Ukrayna'nın, dünya kamuoyunun sessiz kalmasının ve harekete geçmemesinin bedelini ödediğini belirtti.

İKİNCİ ÇEÇEN SAVAŞININ ACISI: YAKALANAN GENÇLER AÇ KÖPEKLERE ATILDI…

İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya'nın vahşetinin kat kat arttığını vurgulayan Mashadov, “Yakalanan gençler aç köpeklere atılarak öldürüldü. Muhtarı tacizden korumaya çalışan kadınlar kurşuna dizildi, tutsaklar dinamitle havaya uçuruldu. Rus askerinin sadece bir katil değil, aynı zamanda bir yağmacı olduğunu da belirtmek önemlidir. Her iki savaşta da işgalcilerin girdiği her yerleşim yeri yağmalandı.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçenler, Gürcüler ve Ukraynalıların karşıya çıkan ortak düşman olduğunu kaydeden Mashadov, “Ama bu kötülüğü birlikte durdurmazsan o durmayacaktır. Daha iyi bir gelecek istiyorlarsa Ruslar da ona karşı koymalı. Putin, Ukrayna'ya boyun eğdiremeyecek ama yine de şu anda yeni topraklar için yeni işgal planları hazırladığından eminim.” dedi.

Kaynak: qha.com

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