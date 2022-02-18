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Mısır'ın kayalara oyulan firavunlar tarihi

Mısır'ın antik tarihine ışık tutan Benentiyo Kayalığı, firavunlar dönemini adeta bugüne taşıyor.

2 Saat Önce
2022-02-18 16:56:12
Mısır'ın kayalara oyulan firavunlar tarihi

Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor.

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Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

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Kayaları dile getiren sanat

Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.

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Bölge tamamı kayaların oyulmasıyla elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor.

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İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.

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Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor.

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Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.

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Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.

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Kadim tarihin gizemi

Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor.

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Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.

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Çölde bir hazine

Bahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor.

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Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor. AA .

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