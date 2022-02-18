BİM kimin? BİM marketin sahibi kim? BİMin sahibi kim? soruları son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Marketlerde yaşanan fiyat artışları ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. 5 zincir markete kesilen cezaların ardından vatandaşlar Bim marketin kime ait olduğunu araştırmaya başladı.

BİM kimin?

Son zamanlarda market fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşların en şikayet ettiği konuların başında geliyor.

BİM marketin sahibi kim?

BİM marketler Türk iş insanı Mustafa Latif Topbaş tarafından kuruldu.

Mustafa Latif Topbaş 1995 yılında perakende mağazası olan BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına girdi. Daha sonra muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yaptı.

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu'nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)'in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mustafa Topbaş, 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak olarak Ak Gıda‘yı kurdu.

Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker'in torunu Ali Ülker ile evlidir.

Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile karıştırılan Mustafa Latif Topbaş'ın Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

BİM Yönetiminde kimler var?

BİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ

BİM ortaklık yapısı

BİM açılımı nedir?

1995 yılında ilk adımını atan ve her zaman kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmak için uğraşan Bim markasının açılımı "Birleşik Marketler A.Ş."dir. .