Liberalizm Nedir? Liberalizm Neyi Savunur?

Liberalizm ne demek? Liberalizm özellikleri neler? liberalizm özgürlüğü savunan bir sistemdir. Bununla birlikte günümüzde birçok politik, ekonomik ve sosyal düşünce sistemini önemli ölçüde etkilemiştir. Liberalizm hakkında merak edilen detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Liberalizm Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşü olarak tanımlanır. Liberalizm bireysel özgürlük ve bireysel haklar düşüncesiyle yola çıkmaktadır. liberalizm, daha sonraki yıllarda farklı türlere bölündü. Daha sonralarda bireylerin eşitlik ilkesinin de önemini vurgulamaya başladı. Liberalizmin kökenlerinin İlk Çağ'da Eski Yunan siyasi ve iktisadi düşüncesine dek uzandığı düşünülmekte. MÖ 5. yüzyılda sofistlerin (Protagoras, Gorgias, Antiphon, Kallikles, Tharsymachos ve diğerleri) düşünce sistemlerinde liberal düşünceler mevcut. İlk Çağ'da kimi düşünürler eserleriyle onlardan sonraki düşünürler üzerinde etki oluşturmuş. Bu etki liberal ideolojinin doğuşuna kaynak yaratmıştır. Örneğin, Aristoteles'inin Politika adlı eseri bu konuyla ilişkilendirilir. Orta Çağ'daysa Hristiyan ve İslam dünyasında bazı liberal düşünürlere rastlanılır. Hristiyan dünyasında Saint Thomas d'Aquino ilk kez iktidarın sınırlandırılması ve özgürlüğün korunması yönünde fikirler ortaya atmıştır.

Liberalizmin Özellikleri

Devletin Ekonomideki Rolünün Sınırlandırılması,

Serbest Girişim,

Bireyin Temel Değer Olarak Kabul Edilmesi,

İnsan Hakları Ve Hukukun Üstünlüğü

Vatandaşların Üstündeki Devlet Gücünün Sınırlandırılması

Tüm İnsanların Yasalar Önünde Eşit Olduğu

Serbest Ticaret

Liberalizmin İlkeleri

Özgürlük

Birey

Hoşgörü

Özerklik

Çoğulculuk Ve Tarafsızlık

Öz-Sahiplik

Sınırlı Devlet

Serbest Piyasa Ekonomisi

Liberalizm Gözlemlenen Önemli Tarihi Olaylar