Kadir Ezildi Kimdir, Nerelidir?

En Hamarat Benim isimli yarışma programı ile dikkatleri üzerine çeken Kadir Ezildi, temizlik takıntısı ve çektiği videolar ile büyük bir hayran kitlesi elde etti. Kadir Ezildi hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. Kadir Ezildi kimdir? Bu soruyu cevaplayacağız. Kadir Ezildi katıldığı programlar işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...