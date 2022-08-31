Kadir Ezildi Kimdir, Nerelidir?
En Hamarat Benim isimli yarışma programı ile dikkatleri üzerine çeken Kadir Ezildi, temizlik takıntısı ve çektiği videolar ile büyük bir hayran kitlesi elde etti. Kadir Ezildi hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. Kadir Ezildi kimdir? Bu soruyu cevaplayacağız. Kadir Ezildi katıldığı programlar işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-08-31 23:14:30
Kadir Ezildi Kimdir?
19 Mart 1995 Konya doğumlu olan Kadir Ezildi ‘nin annesi ise Bayburtlu'dur.Kadir Ezildi özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, FOX TV'de yayınlanan 'Temizlik Benim İşim' programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. Ardından TLC'de yayımlanana Temizlik Avcıları programında yer aldı. Daha sonra En hamarat benim programında sunuculuk yaptı. En son Katarsis programına katılan Kadir Ezildi cevapladığı sorular ile gündemde yer aldı.
Kadir Ezildi Hangi Programa Katıldı?
- En Hamarat Benim
- TCL'de yayınlanan Temizlik Avcıları
- Temizlik Benim İşim
- Katarsis
Kadir Ezildi Nin Hastalığı Nedir?
Kadir Ezildi İstanbul'da ailesiyle yaşamakta. Kadir Ezildi Obsesif temizlik hastasıdır.
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