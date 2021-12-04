İtalyan ressam Zonaro’nun Sultan II. Abdülhamit duyarlılığı

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı sarayında hizmet veren ve özellikle “ Türk Ressamı” olarak tanınan İtalyan Fausto Zonaro , II. Meşrutiyetin ilanından sonra sokaklarda gördüğü sultan tasvirlerinin Sultan’a benzemediğini fark eder ve Abdülhamid’e bir mektup yazar.

Osmanlı Padişahlarına ve Türklere olan sevgisi ile tanınan İtalyan Fausto Zanora, Sultan II. Abdülhamid'e olan duyarlığı karşısında gösterdiği tavır ne yazık ki, karşılık bulmamıştır.

Ressam Zanora, II. Meşrutiyetin ilanından sonra sokaklarda gördüğü sultan tasvirlerinin Sultan'a benzemediğini fark eder ve Abdülhamid'e bir mektup yazar.

Sultan'a meydanları süsleyen resimlerini kendinin yapmasını arz eder. Kabulün ardından fırçası ve paletiyle Sultan'ın karşısındadır.

Zonaro II. Abdülhamid'in dönem gündemi sebebiyle yorgun, hep düşünceli kaşlarının çatık olduğunu söylemektedir.

1910 yılında Sultan'ın tahttan inmesi ile birlikte Zonaro Beşiktaş Akaretler'deki evinden çıkarılır, bu duruma çok üzülen sanatçı ailesi ile birlikte İtalya'ya döner. (Fotoğrafta Eşi Elisa ve çocuklarıyla birlikte görülüyor)

İtalyan Ressam Zonaro vefat etmeden iki yıl öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazar.

30 Kasım 1927'de Sultan Abdülhamid'in resminin ve İstanbul'a ait birçok eserin kendinde olduğunu isterlerse satın alabileceklerini söyler.

Ankara'da Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne:

Ekselâns!…

Diye başladığı Fransızca mektupları devlet arşivlerindedir. Yanıt verildi mi bilinmez ama Sultan'ı resmettiği tablosu kayıptır.

Fausto Zonaro (1854 – 1929)

İtalyan oryantalist ressam Fausto Zonaro 1854'te Padova'da doğdu. Gençliğinde babasının yanında duvar ve bina yapımı işlerinde çalıştı. 1870 yılından itibaren Masi yakınlarındaki Lendinara'da bir teknik okulda 3 yıl resim öğrenimi gördü. Bu okulu bitirdikten sonra Verona'da L'Accademia Cignaroli ve Roma'da L'Accademia di Belle Arti'de resim eğitimi aldı.

1880 yılında Paris'e giden sanatçı 1889 yılına kadar Paris'te kendi atölyesinde çalışmış, bu süre içinde Fransız izlenimcilerinden etkilenmiştir. Venedik, Napoli ve Padova'ya yaptığı gezilerden sonra 1891 yılında eşinin isteğiyle İstanbul'a gelmiş ve kısa sürede Saray çevresinde adını duyurmuştur.

Resimlerinde İstanbul'un çeşitli köşeleri, düğün, bayram, dinî ve resmi tören gibi sosyal olaylar, savaş ve çeşitli mesleklerden insanları konu almıştır. Oryantalist bir tutumla ve izlenimci bir üslupta yaptığı İstanbul resimleri pek çok kez sergilenmiş, İstanbul'da düzenlenen Birinci ve İkinci İstanbul Salonu sergilerine ve 1907 yılında II. Abdülhamid'in tahta çıkışının otuz birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen sergiye katılmıştır.

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1896 yılında Ressam-ı Hazret-i Şehriyari olan, yani saray ressamlığına getirilen sanatçı, İstanbul'da kaldığı süre içerisinde binden fazla resim yapmıştır. Osmanlı-İtalyan ilişkilerinin bozulması nedeniyle 1911 yılında İstanbul'dan ayrılmıştır.

Sanatçı, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra İtalya'nın Sanremo kentine yerleşmiş ve İstanbul'u betimleyen resimler yapmayı sürdürmüştür. Resimleri sanatçı yaşarken büyük bir hayran kitlesi tarafından izlendi.

İtalya'ya dönmesinden 10 yıl sonra, 1920'de eşinden ayrıldı ve kızıyla yaşamaya başladı. Kaleme aldığı hatıralarını 1924 yılında basılmaya hazır hale getirdi ancak kitap basılmadı, yıllarca aile arşivinde kaldı. Söz konusu kitap 2008 yılında Türkiye'de Abdülhamid'in Hükümdarlığında Yirmi Yıl / Fausto Zonaro'nun Hatıraları ve Eserleri adıyla yayımlandı. 1929 yılında 75 yaşında San Remo'da hayatını kaybetti.

Kaynak: twitter.com/tasvirsanatlari

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