DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erzurumspor İstanbulspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Arılar nasıl bal yapıyor?
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 1,65'e düşürüldü
Kripto piyasasında büyük panik!
West Ham United – Chelsea maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Rusya’nın bir sonraki hamlesi ne olacak?
Hellbound 2. sezon ne zaman çıkacak? Hellbound 2. sezon olacak mı? Hellbound 2. sezon ne zaman başlayacak?
Twitter'da CEO’dan sonra yöneticiler de değişiyor
Canlı yayında 'kim kimin lafını böldü' kavgası
Takma kolla koronavirüs aşısı olmaya gidince yakayı ele verdi
İnsanların bilgi edinmesi veya cahil kalması, bu üç etmene bağlı
90 ton altın ne kadar? 90 ton altın kaç TL yapar? 90 ton altın kaç para?
Alanyaspor - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor? A’da Z’ye 3600 ek gösterge
Uzmanlardan altın yatırımcılarına uyarı: Bozduracaklar acele etmeyin!

TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Kripto para piyasası hafta sonuna düşüşle girerken Bitcoin 42 bin seviyesini gördü

3 Saat Önce
2021-12-04 08:53:08
Bitcoin'de sert düşüş!

Gün içinde yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasadaki volatilite de dikkat çekti. Buna göre Bitcoin fiyatı 53 bin ile 42 bin dolar arasında dalgalandı.

Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Ether de yüzde 20'ye yakın düşüş kaydetti. Ether 3 bin 500 doların altını test etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş