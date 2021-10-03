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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yılı dolayısıyla ABD Kongresi önünde düzenlenen anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD Başkanı Joe Biden'a cinayetin faillerini cezalandırmak için verdiği sözü tutma çağrısı yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı
03.10.2021 10:51:36
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında "Freedom First (Önce Özgürlük)" platformu tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Cemal Kaşıkçı'nın kaleme aldığı köşe yazılarından birleştirilerek oluşturulan yaklaşık 3,5 metre eni ve boyundaki portresi de burada sergilendi.

 
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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Söz konusu etkinliğe Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu ve Kaşıkçı'nın ABD'deki arkadaşları katıldı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Cengiz, törende yaptığı konuşmada, "Cemal sadece bir gazeteci değildi. Sadece Suudi halkının ve Arap dünyasının hakları için savaşan biri de değildi." ifadesini kullandı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Kaşıkçı'nın Suudi halkının en temel haklarına sahip olması için kalemini kullandığının altını çizen Cengiz, Kaşıkçı'yı harekete geçiren şeyin ise susturulanların sesi olmak olduğunu kaydetti.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Kaşıkçı'nın Suudi halkının en temel haklarına sahip olması için kalemini kullandığının altını çizen Cengiz, Kaşıkçı'yı harekete geçiren şeyin ise susturulanların sesi olmak olduğunu kaydetti.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın halkına ve kendisine "insan haklarını savunma" ve "Suudi Arabistan ile ilişkileri değiştirme" sözü verdiğini anımsatan Cengiz, şöyle devam etti:

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

"Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ne zaman harekete geçip sözünüzü yerine getireceksiniz? Ne zaman sözlerinizi eyleme dökeceksiniz? Biden yönetimi verilen sözlere rağmen, Suudi Arabistan ile ilişkilerini her zamanki kadar sürdürecek mi?"

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Cengiz, Biden yönetiminin bu hafta Suudi Arabistan'a heyet göndermesine de tepki göstererek, "Muhammed bin Selman, Cemal'i benden ve tüm dünyadan aldı. Ondan hesap soracak mısınız? Yoksa katillerini ödüllendirecek misiniz?" ifadesini kullandı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Öte yandan etkinlikte söz alan konuşmacılar, Cemal Kaşıkçı'nın katilleri için "adalet" çağrısı yaptı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Etkinliğin sonunda Kaşıkçı anısına tüm katılımcılar mum yaktı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde de eylem düzenlendi.

Ellerinde Kaşıkçı maskesi taşıyan protestocular, "Cemal için Adalet" yazılı pankart açtı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün 3. yılında Washington'da anıldı
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