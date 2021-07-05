Gündemde sık sık adını duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Peki Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu nerelidir? Süleyman Soylu kaç yaşındadır? Siyaset hayatı nasıl şekillendi? Ne zaman İçişleri bakanı oldu?…

Süleyman Soylu'nun Hayatı

Mevcut Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Aile tarafından Trabzon Of ilçesinin Çamlıköyü'nden olan Süleyman Soylu, İstanbul'da doğup büyümüştür. Lise eğitimini İstanbul Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi'nde tamamlayan Soylu, Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde bitirmiştir.

Süleyman Soylu'nun Kariyeri

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kariyer hayatına ilk olarak Menkul Kıymetler Borsası aracı kurumlarında çalışarak başlamıştır. Bunun yanı sıra 1989 yılında okuldan arkadaşlarıyla birlikte ortaklaşa açtıkları şirkette de faaliyet göstermiştir. Daha sonra ise 1995 yılında kendi girişimleriyle kurduğu şirketinin başına geçmiştir. Süleyman Soylu siyasi hayatına girdiği halde ticareti bırakmamıştır. Şirketi vasıtasıyla bu alanda da aktif rol almaktadır.

Siyasi Hayatı

Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı ise 1987 yılında gençlik kollarına dahil olduğu Doğru Yol Partisi ile başlamıştır. Ailesinin Demokrat Parti ve Adalet Partisine olan bağlılığı, Soylu'nun siyasi yaşamının şekillenmesinde de etkili olmuştur.

1987 ve 1990 yıllarında yine Doğru Yol Partisi'nin İstanbul İl Gençlik Kollarına dahil olup daha sonra bu teşkilatın başkanlığını yürütmüştür. 1995 yılında ise Doğru Yol Partisinin Gaziosmanpaşa ilçe teşkilatının yönetim kuruluna alınan Soylu, bu teşkilatın başkanlığını da yürüterek 25 yaşında en geç teşkilat başkanı ünvanını kazanmıştır. 1999 yılında ise Doğru Yol Partisi tarafından İstanbul İl Başkanlığına getirilen Süleyman Soylu, 2002 yılında ise aynı partiden milletvekili adayı olmuştur.

Doğru Yol Partisi'nin 2002 seçimlerinde sonra, Anavatan Partisi ile birleşme girişimlerinde bulunmuştur. 2007 seçimlerinden önce Demokrat Parti adı altında birleşen Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi seçimlerden yenilgi ile ayrılmıştır. Bu yenilginin ardından Demokrat Parti genel başkanı Mehmet Ağar istifa etmiştir. Bu istifanın ardından Süleyman Soylu yapılan seçimlerde Demokrat Parti'nin genel başkanı olmuştur. Daha sonra partinin 9.olağan kongresinde tekrar aday olan Soylu, bu seçimden de zaferle çıkmıştır.

2009 yerel seçimlerinde bir önceki seçimde aldıkları %5,4 oy oranını artırma vaadinde bulunan Soylu, bu vaat gerçekleşmediği taktirde istifa edeceğini duyurmuştur. 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Partinin %4 oy alması ile Süleyman Soylu genel başkanlıktan istifa etmiştir. Fakat daha sonra bu kararından dönüp, tekrardan aday olsa da 3.tur oylamasında tekrardan çekildiğini bildirmiştir.

Darbe anayasasını değiştirmeye yönelik yapılan referandum içn arkadaşları ile birlikte yurdun çeşitli yerlerinde Referandum'a neden evet oyu verilmesi gerektiğine dair konuşmalar yapan Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk tarafından partiden ihraç edilmiştir.

Süleyman Soylu'nun Ak Parti Dönemi

Süleyman Soylu 2012 yılında AK Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti'ye katıldı. Daha sonra AK Parti Merkez Karar Alma ve Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde ise AK Parti'den Trabzon milletvekili olarak seçildi. Bunun yanı sıra partide çeşitli görevler aldı. Kasım 2015'de tekrarlanan seçimlerde Trabzon'dan yeniden milletvekili olarak seçildi. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna getirildi. Daha sonra Binali Yıldırım'ın başbakanlık görevini almasıyla mevcut pozisyonunu korudu.

2016 yılında istifa eden dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanı olan Soylu, FETÖ/PYD, PKK ve diğer terör örgütlerine yönelik verdiği mücadele ile dikkatleri üstüne çekmiştir. Özellikle terör örgütlerine yardım ve yataklıkla suçlanan belediyelere yönelik kayyum atamaları ile sık sık gündeme gelmiştir.

Süleyman Soylu'nun İstifası

Süleyman Soylu, 2020 yılında Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilan ettiği sokağa çıkma yasağında, marketlerde ve fırınlarda yaşanan izdiham nedeniyle sosyal medyada çokça eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin ardından istifa eden Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemiştir.