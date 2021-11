Türkiye play off muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım?

Türkiye play off muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım? Türkiye 2022 Dünya Kupası kapsamında G Grubu elemelerinde son maçını Karadağ ile yapacak. Karadağ maçı öncesi Türkiye 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye Karadağ'ı yenerse ve Hollanda da Norveç'e yenilirse gene averaja bakılarak Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir. Ancak Milli Takım play off turuna da kalabilir. İşler yolunda giderse ve Türkiye rakibi Karadağ'ı yenerse büyük olasılıkla grubu ikinci sırda tamamlayacak ve play-off oynayacak. Peki Türkiye play-off maçını hangi takımla yapacak? Milli Takım Türkiye play off rakipleri kimler?