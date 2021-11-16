Türkiye play off muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım? Türkiye 2022 Dünya Kupası kapsamında G Grubu elemelerinde son maçını Karadağ ile yapacak. Karadağ maçı öncesi Türkiye 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye Karadağ'ı yenerse ve Hollanda da Norveç'e yenilirse gene averaja bakılarak Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir. Ancak Milli Takım play off turuna da kalabilir. İşler yolunda giderse ve Türkiye rakibi Karadağ'ı yenerse büyük olasılıkla grubu ikinci sırda tamamlayacak ve play-off oynayacak. Peki Türkiye play-off maçını hangi takımla yapacak? Milli Takım Türkiye play off rakipleri kimler?

Türkiye play off muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım? Türkiye 2022 Dünya Kupası kapsamında G Grubu elemelerinde son maçını Karadağ ile yapacak. Karadağ maçı öncesi Türkiye 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye Karadağ'ı yenerse ve Hollanda da Norveç'e yenilirse gene averaja bakılarak Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan katılabilir. Ancak Milli Takım play off turuna da kalabilir. İşler yolunda giderse ve Türkiye rakibi Karadağ'ı yenerse büyük olasılıkla grubu ikinci sırda tamamlayacak ve play-off oynayacak. Peki Türkiye play-off maçını hangi takımla yapacak? Milli Takım Türkiye play off rakipleri kimler?

Türk Milli Takım 16 Kasım Salı akşamı Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Dünya Kupası özlemini gidermek isteyen Milli Takım bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılma zorunda. G grubunun bir kritik maçı da Hollanda ile grup üçüncüsü Norveç arasında oynanacak. Türkiye eğer Karadağ'ı farklı yenerse ve Norveç'te Hollanda'yı yenerse Türkiye averajla direkt Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Ancak Hollanda rakibi Norveç'i yener ve Türkiye'de Karadağ'ı yenerse bu kez Tükiye grup ikincisi olacak ve play off turuna kalabilecek. Böyle bir durumda Türkiye'nin muhtemel rakipleri de şimdiden araştırılmaya başlandı.

Türkiye play off muhtemel rakipleri kim?

Türk Millli Takım G grubunu 2. sırada tamamlarsa play-off tutuna kalacak. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde kendi gruplarını 2. sırada tamamlayan 10 ülke takımı ile Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım fikstür çekimine katılacak. Türkiye Play-off oynamaya hak kazanırsa birbirinden güçlü takımlarla karşılaşacak.

Milli Takım Dünya Kupası play-off rakibi hangi takım?

Gruplarda son maçlar henüz oynanmadı o yüzden muhtemel play-off rakipleri henüz belli değil. Son maçlar öncesi gruplarda ikinci olması muhtemel takımlar şöye;

A Grubu: Sırbistan, Portekiz

B Grubu: İspanya, İsveç

C Grubu: İtalya, İsviçre

D Grubu: Finlandiya, Ukrayna

E Grubu:Galler, Çekya

F Grubu: İskoçya

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç

H Grubu: Rusya, Hırvatistan

I Grubu: İngiltere, Polonya

J Grubu: Kuzey Makedonya, Romanya

Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası Play-off maçları 2022 yılında oynanacak. Maçlar 24-25 ve 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Play-off kurasında 6 takım seri başı olacak ve maçlara evinde çıkacak. İlk play-off turunu geçmeyi başaran 6 ekip, kendi arasında bir kez daha karşılaşacak ve toplam 3 takım Katar bileti alacak.

Play-Off nedir?

Playoff, çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir. 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamımda kıtalararası 2 play-off maçı düzenlenecektir. Kazanan 2 takım 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılım hakkı kazanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.