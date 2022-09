Türkiye B Ligi'ne yükseldi; Kuntz'tan açıklama

A Milli Futbol Takımı grubunu lider tamamlayarak B Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

8'inci dakikada Lüksemburg öne geçti. Kalecinin uzun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giden topu Eren Elmalı uzaklaştırmak isterken kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırttı, meşin yuvarlağı takip eden Martins dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-1.

15'inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan ceza sahasına girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

16'ıncı dakikada topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

18'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, kaleci Moris topun kaleye girmesine izin vermedi.

37'inci dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrası başlayan Lüksemburg hızlı hücumunda Sanches'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinani, çaprazdan vurarak topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.

39'uncu dakikada Türkiye'nin beraberlik golü geldi. Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Chanot altıpas önünde ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 2-2.

43'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

60'ıncı dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortaladığı topa Enes Ünal altıpas üzerinden topa kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.

61'inci dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortasında Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda kaleye giden topu Gerson, son anda çizgi üzerinden çıkardı.

69'uncu dakikada Lüksemburg bir kez daha öne geçti. Bohnert'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Rodrigues, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

87'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 3-3.

90+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede üç kez geriye düşen milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder, Chanot (Kendi kalesine) ve İsmail Yüksek'ten geldi.

Grupta oynadığı 5. maçta ilk puan kaybını yaşayan Türkiye, puanını 13'e yükselterek grup liderliğini garantiledi. Lüksemburg ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak.

A Milli Takımın gol yememe serisi sona erdi

Türkiye'nin gruptaki gol yememe serisi Lüksemburg karşısında sona erdi.

Gruptaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve 14 gol atan Türkiye'nin gol yememe serisi Lüksemburg karşısında yediği 3 golle son buldu.

Lüksemburg 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues ile üç kez gol sevinci yaşadı.

Cengiz Ünder 14. golünü attı

A Milli Takımın orta sahadaki isimlerinden Cengiz Ünder, Lüksemburg'a attığı golle, A Milli Takım'daki gol sayısını 14'e yükseltti.

Ay-yıldızlı forma ile 43. maçına çıkan Cengiz, mücadelenin 16. dakikasında penaltıdan attığı golle, milli takımın Lüksemburg karşısındaki ilk golüne imza attı.

İsmail Yüksek ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren İsmail, 87. dakikada attığı golle milli takıma 3-3'lük beraberliği getiren isim oldu.

Cengiz Ünder cezalı

Lüksemburg karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Cengiz, karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gördü. Milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Türkiye'nin Lüksemburg karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımının, rakibi karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Lüksemburg ile tarihindeki 9. maçına çıkan milli takım, 1972'de oynanan ve 2-0 kaybettiği karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçı kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu sonuçla, Lüksemburg karşısındaki ilk beraberliğini aldı.

"Takım halinde iyi olamadık"

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, defansta hatalar yaptıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuntz, şunları kaydetti:

"Mutluyum çünkü ligden çıktık. Mutluyum çünkü öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm. 3 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. Ozan'ın maçtan 3 saat önce sakatlık nedeniyle oynayamayacağı belli oldu. Merih zaten yoktu. İlk golden sonra Çağlar sakatlandı ve oyundan almak zorunda kaldım. Defansta bireysel hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Takım halinde iyi olamadık. Bir yolda yürürken önünüze engeller çıkar, bunlar size engel olur. Mutluyum çünkü bugün geri adım, bir mağlubiyet şeklinde gerçekleşmedi. Yalnızca bir beraberlikle oldu. İkinci yarıda fırsatlarımız oldu. Sonuna kadar denedik, bundan memnunum. Mutluyum, bunu boks gibi değerlendirirsek alınan sonuç bir yumruksa bu yumruk bizim için bir nakavt olmadı."

Yenilen golleri sakatlık ve bireysel hatalara bağlayan Kuntz, "Ozan, Çağlar ve Merih gibi oyuncuların kısa süre içinde arka arkaya sakatlanmış olmaları yenilen goller için bir sebep sayılabilir. Bireysel olarak ağır hatalar yaptık ve Lüksemburg'un gol atmasını sağladık. Defansif oyuna hazır olmak santrafordan başlar, oradan arkaya ilerler, 11 oyuncu savuma yapar ama bu akşam bunu takım halinde iyi yapamadık. Kadromuza 4 stoper çağırdık. İlk idmanda hepsi sahadaydı. Maçtan 1 gün önce Merih ağrıları olduğunu söyledi. Ozan da maçtan 3 saat önce ağrıları olduğunu söyledi. Çağlar'ın kale çizgisi önünde kaydığını gördünüz. 4 stoperin yeterli olduğunu düşünmüştüm ilk başta. Ozan'ın sakatlığını haber aldığımızda Cenk Özkaçar'a ulaşarak aday kadroya çağırdık. Yarın Faroe Adaları kampına katılmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Yenilen gollerin aşırı öz güvenden mi kaynaklandığı yönündeki soruya Kuntz, "Her oyuncu için bunun sebebini bilmek mümkün olmaz. Union Berlin şu an Almanya'da ilk sırada. Çünkü herkesten daha fazla koşuyorlar. Fenerbahçe'nin son maçında 118 kilometre koştukların gördük. Bu her şeyin temeli diyebilirim. Bir acı hissetmesi, bu acının önüne geçmek için mücadele etmesi lazım. Bazı oyuncuların düzenli oynamadıklarını biliyoruz. Bu da bir etken." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahada oynamasını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı'ndan beri tanıyorum. Orada bu pozisyonda oynadığını biliyorum. Bu özelliğinden faydalanmak istedik. Eren ve Rıdvan gibi solda oynayan oyuncular var. Ferdi çok yönlü oyuncu. Bizim ne istediğimizi biliyor." diye konuştu. AA .