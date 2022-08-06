Ronaldo Galatasaray’a transfer mi oluyor? Ronaldo GS’ye mi geliyor?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Galatasaray’da bomba transfer konuşuldu. Ronaldo GS’ye mi gelecek? Galatasaray Ronaldo’yu transfer mi ediyor? Ronaldo transfer teklifini kabul etti mi? İşte detaylar…

Forvet alanında transfer yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Ronaldo'ya çevrilmişti. Galatasaray Ronaldo'yu transfer edecek mi araştırması yapan taraftarlar Ronaldo GS'ye gelecek mi merak ediyorlar.

Sosyal medyada Galatasaray'ın, kulüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları gündem oldu.

Galatasaray'ın yönetimi Manchester United ile yollarını ayırmayı düşünen Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. GS yöneticileri görüşmede Ronaldo'ya şartlarını sordu.

Ronaldo, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti. Bu durum sarı kırmızılı taraftarı oldukça heyecanlandırmıştı. Peki Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ronaldo GS'nin teklifini kabul etti mi?

Ronaldo GS'ye transfer mi oldu?

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Galatasaray yönetimine teklifleri için teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek red cevabı verdi.