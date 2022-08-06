Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Antalyaspor maçı ilk 11’i

Süper Lig’de bu hafta Galatasaray ile Antalyaspor 53. kez karşı karşıya gelecek. Peki GS – Antalyaspor maçı saat kaçta? GS – Antalyaspor maçında kimler oynayacak? Galatasaray – Antalyaspor maçı hakem kim? İşte detaylar...

53. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında önceki 52 maçta GS 31, Antalyaspor ise 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşit bir şekilde maçı bitirdi.

Geçmiş müsabakalarda Galatasaray'ın 101 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 26 maç yaptı. 53. Karşılaşma da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Deplasmanda Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetmedi.

GS – Antalyaspor maçı saat kaçta?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç yarın saat 21.45'te başlayacak. GS – Antalyaspor maçı hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

Galatasaray Antalyaspor ilk 11

Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'i netleşmeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta şans vereceği futbolcuların büyük bölümünü belirledi.

Sarı kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak.

Stoper ikilisi Abdülkerim ve Nelsson'dan oluşacak.

Okan Buruk'un savunmanın sağında Omar, solunda ise Van Aanholt'a görev vereceği öğrenildi.

Yeni transferlerden Leo Dubois, Fiorentina maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira'nın yanında yeni transfer Midtsjö'nün yer alması bekleniyor.

10 numara mevkisinde Emre Akbaba, kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün şans bulacak.

Antalya deplasmanında hücum hattında ise Haris Seferovic'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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