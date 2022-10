Ona 'robot' diyorlardı, sırrını açıkladı!

Bu sezon olağanüstü bir çıkış yakalan Erling Haaland gösterdiği performans ile Avrupa futboluna damga vuran ismi oldu.

Erling Haaland geçen sezon Borussia Dortmund'da göstermiş olduğu yüksek performans ile tüm dünyanın ilgi odağı olmuştu. Gelen teklifleri değerlendiren kurmaylar Haaland'ın Manchester City'e transferini onaylamıştı. Bu sezon attığı gollerle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan performanslara imza atan Erling Braut Haaland'ın başarı sırrı ortaya çıktı.

Bu sezon olağanüstü bir çıkış yakalan Erling Haaland gösterdiği performans ile Avrupa futboluna damga vuran ismi oldu. 22 yaşında bu istatistikleri yakalaması değerine değer katarken çıktığı maçlarda durmaksızın gollerine ve asistlerine devam eden Erling Haaland çok sayıda rekor kırdı. Attığı gollerin ve gösterdiği performansın sırrını açıklayan Norveçli çarpıcı ifadeler kullandı.

22 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund forması ile gösterdiği performans ile tüm futbolseverlerin kısa sürede favori oyuncusu oldu. Erling Haaland'a yaz transfer sezonunda birçok kulüp talip olmuştu. Bu kulüpler arasında kararını İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den yana kullandı. Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödedi. İngiliz temsilcisi, Haaland ile yıllık 30 milyon euro maaş ile anlaşmaya vardı.

Norveçli yıldız sezona olağanüstü bir performansla başladı. Manchester City forması ile bu sezon toplam 13 maça çıktı. Çıktığı maçlarda 20 kez rakip kaleyi sarsmayı başardı ve 3 kere takım arkadaşlarına gol pası vererek inanılması güç bir performans sergiledi. Bunun yanı sıra ilk beş maçında dokuz gol atarak, bir Premier Lig sezonunun Ağustos ayında en fazla gol atan ismi oldu. Haaland ayrıca Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında gol atan ilk Manchester City oyuncusu olmayı da başardı.

PREMİER LİG TARİHİNE GEÇEBİLİR

1993-94 sezonunda Andy Cole ve sonraki sezonda Alan Shearer tarafından kırılan, 34 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu ünvanı Haaland'a geçebilir. O tarihte ligde 42 maç oynanıyordu, şimdi ise 38 maç var. Bu sezon çıktığı 7 lig maçında 11 gole ulaşan Haaland, geride kalan 31 maçta 24 gol atmayı başarırsa bu rekoru da eline geçirecek.

38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla golü atan oyuncu rekorunu ise Liverpool'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a ait. Salah, 2017/2018 sezonunda 32 kez gol sevinci yaşamıştı. Erling Haaland ayrıca Avrupa'nın beş büyük liginde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu çok zor da olsa kırabilir. Avrupa'nın beş büyük liginde bir sezonda en fazla gol 2011-12 sezonunda 50 gol atan Messi'ye ait.

'KALP VEYA KARACİĞER YEMEYİ TERCİH EDİYORUM'

Bu sezon attığı gollerle tüm dünyayı kendisine hayran bırakan performanslara imza atan Erling Braut Haaland'ın başarı sırrı ortaya çıktı. İngiliz gazetesi Sun'a konuşan Haaland, başarısındaki en büyük etkenin özel beslenme yöntemi olduğunu söyledi. Günde 6000 kalori aldığı özel bir diyet uygulayan Haaland, "İnsanlar et yemenin kötü bir şey olduğunu söylüyor ama bahsettiğimiz hangi et? Eğer et yemek istersem fast food restaurantlarında değil kalp veya karaciğer gibi direk etleri yemeyi tercih ediyorum. Böylelikle B vitamini, demir, fosfor gibi besinleri direkt alabiliyorum" diye konuştu.

Haaland performansını artırmak için yaptıklarını anlattığı bir röportajında ise filtrelenmiş suyu bol tükettiğini ve vücudunu sabah kalkar kalkmaz güneş ışığına maruz bıraktığını belirtmişti.

Kaynak: Milliyet .